Dos meses le bastaron a Jorge Bava para ser campeón

El uruguayo Jorge Bava disfruta de su primer título como entrenador en el fútbol paraguayo dirigiendo a Cerro Porteño, club al que llegó hace exactamente dos meses.

Un 30 de septiembre fue presentado en conferencia de prensa, prometiendo trabajo y esfuerzo en busca de lograr títulos. Y cumplió. Se consagró campeón del Clausura 2025 y el próximo sábado 6 de diciembre buscará la Supercopa Paraguay enfrentando a General Caballero de Juan León Mallorquín.

Como futbolista, Bava tuvo dos pasos por el fútbol paraguayo: en el 2007 vistió los colores de Libertad y entre el 2019 y 2021 estuvo en Guaraní, siendo campeón con el Gumarelo.

Como entrenador, esta es su cuarta experiencia, ya que antes dirigió al Liverpool charrúa entre 2021 y 2023, al León del fútbol mexicano en el 2024 y a Independiente Santa Fe desde marzo de este año.

Es el séptimo título de su carrera como DT: tiene 5 con el Liverpool (Torneo Apertura 2022; Supercopa Uruguaya, Torneo Intermedio, Torneo Clausura y Campeonato Uruguayo 2023), 1 con Independiente Santa Fe (Torneo Apertura 2025) y 1 con Cerro Porteño (Torneo Clausura 2025).