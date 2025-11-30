30 nov. 2025
Cerro Porteño

Dos meses le bastaron a Jorge Bava para ser campeón

Fue presentado un 30 de septiembre y hoy se consagra campeón del fútbol paraguayo con Cerro Porteño.

Noviembre 30, 2025 07:52 p. m.
WhatsApp Image 2025-11-30 at 6.14.10 PM.jpeg

Jorge Bava, técnico azulgrana.

Foto: Daniel Duarte - Última Hora

El uruguayo Jorge Bava disfruta de su primer título como entrenador en el fútbol paraguayo dirigiendo a Cerro Porteño, club al que llegó hace exactamente dos meses.

Un 30 de septiembre fue presentado en conferencia de prensa, prometiendo trabajo y esfuerzo en busca de lograr títulos. Y cumplió. Se consagró campeón del Clausura 2025 y el próximo sábado 6 de diciembre buscará la Supercopa Paraguay enfrentando a General Caballero de Juan León Mallorquín.

Como futbolista, Bava tuvo dos pasos por el fútbol paraguayo: en el 2007 vistió los colores de Libertad y entre el 2019 y 2021 estuvo en Guaraní, siendo campeón con el Gumarelo.

Como entrenador, esta es su cuarta experiencia, ya que antes dirigió al Liverpool charrúa entre 2021 y 2023, al León del fútbol mexicano en el 2024 y a Independiente Santa Fe desde marzo de este año.

Es el séptimo título de su carrera como DT: tiene 5 con el Liverpool (Torneo Apertura 2022; Supercopa Uruguaya, Torneo Intermedio, Torneo Clausura y Campeonato Uruguayo 2023), 1 con Independiente Santa Fe (Torneo Apertura 2025) y 1 con Cerro Porteño (Torneo Clausura 2025).

Jorge Bava Cerro Porteño Torneo Clausura
WhatsApp Image 2025-11-30 at 6.14.07 PM.jpeg
WhatsApp Image 2025-11-30 at 7.13.03 PM.jpeg
WhatsApp Image 2025-11-30 at 7.13.00 PM.jpeg
wvddd.jpg
