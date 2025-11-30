Los pilares del Cerro Porteño campeón

La 35ª copa liguera de Cerro Porteño se hizo posible gracias al trabajo hecho desde abajo: desde la portería, las bandas y la zaga central, hasta los hombres dedicados a la creación de peligro. En este certamen, el Ciclón no se destacó por la producción ofensiva, sino más bien por solidez defensiva.

Los pilares del campeón

Alexis Martín: desde que se ganó la titularidad prácticamente no tuvo puntos flojos. Se mostró seguro bajo los tres palos, con tapadas determinantes a lo largo del campeonato y el penal atajado en el superclásico de la primera rueda sirvió para la remontada final de ese juego.

Fabricio Domínguez: si por izquierda está Blas Riveros, por derecha está el uruguayo. En cada encuentro entrega todo por el equipo y se destaca su función ofensiva, mostrándose siempre como una opción para el ataque azulgrana.

Gustavo Velázquez: el capitán del equipo. Una garantía en el juego aéreo tanto en función defensiva como en la ofensiva. Mantuvo un rendimiento regular durante todo el campeonato y su gol ante Libertad fue clave para la consagración.

Matías Pérez: un capitán sin gafete. Otro de los líderes que tiene el Ciclón en zona defensiva y uno de los más sólidos zagueros del certamen. A su seguridad en la última línea cerrista se le suma su viveza para sacar mentalmente del juego a sus rivales.

Blas Riveros: se puso la camiseta y se convirtió en el jugador de más alto rendimiento en el Azulgrana que le sirvió para ser llamado nuevamente a la Selección Paraguaya. La banda izquierda siempre fue una vía de ataque del equipo y participó directamente en siete goles del campeón: seis asistencias y una anotación.

Ignacio Aliseda: su llegada generó cierta incertidumbre por estar fuera de forma, pero se volvió a enamorar del fútbol en Cerro Porteño. Las veces que ingresó cambió el trámite del partido con el fútbol que posee ya que es el jugador distinto del plantel. Fue vital en los dos superclásicos y le dio el triunfo al Ciclón frente a Guaraní, en la segunda ronda, con lo que en ese entonces le dio alcance en la tabla.

Juan Iturbe: es el goleador que tiene Cerro Porteño y el Torneo Clausura. Nacido de la cantera azulgrana, respira cerrismo desde siempre y por ello, más su virtud para encarar y sacarse rivales, se puso el equipo al hombro cuando el partido lo requirió. Encaminó la victoria frente a Tembetary para asegurar el título.

Sergio Araujo: a pesar de no ser delantero centro, es el referente en ataque que tiene este equipo. Es uno de los subgoleadores del conjunto cerrista y ante Guaraní, el rival directo por el título, apareció en los dos juegos: en uno con gol y en otro con asistencia.