José Arrúa: “Nos duele por cómo se dio”

José Arrúa, entrenador del Sportivo Trinidense, lamentó la derrota sobre el final ante Cerro Porteño el último sábado en La Nueva Olla.

El DT auriazul indicó que su equipo debe “cuidar todos los detalles” para poder conseguir resultados positivos en las próximas fechas.

“Dentro de todo se hizo un gran partido, sabemos lo que es Cerro, pero nos duele un poco por cómo se dio. Son errores de pequeños detalles que estamos haciendo en los partidos, donde no podemos cerrar, esos detalles no te pueden pasar en este tipo de partidos”, apuntó Arrúa.

El próximo partido del Triqui será el jueves de local ante Ameliano desde las 20:00, por la fecha 11 del Apertura.