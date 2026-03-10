Bruno Valdez, jerarquía en la zaga de Trinidense

En el empate del Sportivo Trinidense con Nacional se produjo el debut de Bruno Valdez en la zaga local. El jugador, que rescindió con Boca Junior a principio de año, encontró un lugar en el cuadro de Santísima Trinidad.

“Estoy feliz de poder estar en la institución. Agradecido porque me abrieron las puertas el presidente (Norman Rieder), el técnico José (Arrúa), Jony (Santana). Me queda trabajar para demostrarles a ellos que estoy para sumar y ayudar al equipo”, expresó en charla para Fútbol a lo Grande.

Dijo que el lunes tuvo “sentimientos encontrados. Después de mucho tiempo pude jugar de nuevo al fútbol. Quería una revancha lo más rápido posible, pero se me alargó este tiempo”. En la temporada pasada estuvo en Cerro Porteño y recién pudo tener más minutos con la llegada del entrenador Jorge Bava, en el tramo final del torneo.

“Estoy en una etapa tranquila, madura también en lo personal. Quiero seguir jugando, tengo que seguir metiéndole para poder demostrarles a mis hijos que su papá juega al fútbol. Tengo un largo camino todavía. Uno piensa por la edad, pero tengo como ídolos a muchos ejemplos que llegaron a jugar hasta los 40 años”, remarcó.

El defensa firmó por un año de contrato. “Fuimos claros desde un principio. Norman me dijo tal cual cómo es la situación del club. También le expresé mis deseos, que es jugar y disfrutar del fútbol y que con los minutos que tenga que se sepa que Bruno está vigente todavía”, sentenció.

A sus 33 años, Bruno Valdez fue uno de los puntos más altos en el juego del lunes, demostrando mucha solidez y seguridad.