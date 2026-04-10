10 abr. 2026
Sportivo Trinidense

Trinidense quiere mantener la senda victoriosa

José Arrúa, entrenador de Trinidense, analizó lo que se viene para el equipo y espera mantener la racha triunfal.

Abril 10, 2026 01:10 p. m. • 
Por Redacción D10
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José Arrúa, entrenador de Trinidense.

Foto: Gentileza

El entrenador de Sportivo Trinidense, José Arrúa, conversó este viernes con Fútbol a lo Grande por Radio Monumental 1080 AM y se refirió a lo próximo en el torneo Apertura. El Triqui enfrenta a Libertad, en un duelo donde buscará mantener la racha positiva.

“Un partido bastante complicado, ante un gran rival que conoce bastante bien su cancha. Tratar de seguir por la senda de la victoria y seguir sumando de a tres que es lo que estamos buscando”, expresó Arrúa en la nota radial.

El DT no se fía por el mal momento que atraviesa el cuadro gumarelo que viene de caer en Caracas por Copa Libertadores y además, por el torneo local, caer frente a Guaraní. Según Arrúa, se enfocan en mejorar y tratar de conseguir los puntos en juego.

“Nosotros tenemos que preocuparnos por nosotros, de mejorar lo que tengamos que mejorar, potenciar lo que venimos haciendo. Por más que Libertad no sacó un buen resultado o venga de un resultado negativo contra Guaraní, no deja de tener jugadores de jerarquía y ser un grande del fútbol paraguayo”, subrayó.

El Sportivo Trinidense se encuentra en la quinta posición del campeonato con 22 unidades y lleva una racha de dos triunfos consecutivos. El domingo, a las 20.30, visitará a Libertad en el estadio La Huerta.

José Arrúa Sportivo Trinidense Torneo Apertura
Redacción D10
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