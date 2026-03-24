24 mar. 2026
Sportivo Trinidense

Rieder: “El equipo buscó hasta el final”

Norman Rieder se mostró muy satisfecho con el triunfo sobre Recoleta y destacó la entrega del equipo.

Marzo 24, 2026 12:11 p. m. • 
Por Redacción D10
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Rieder se encargó de dar reconocimiento al plantel.

Foto: @CopaDePrimera

El presidente de Sportivo Trinidense, Norman Rieder, habló este martes con Fútbol a lo Grande por Radio Monumental en el día después de la victoria sobre Recoleta por la fecha 12 del torneo Apertura 2026. El dirigente se mostró conforme y valoró el esfuerzo realizado por el plantel para alcanzar los puntos.

“Una esperada victoria. Contento por la victoria y por la forma en la que se dio, que fue un partidazo la verdad. Recoleta tiene un gran equipo, hizo lo suyo y el 2-0 siempre es un resultado desafiante”, mencionó respecto al marcador parcial que fue emparejado por la visita.

“Lo que rescato es que el equipo buscó hasta el final la victoria, porque sabía de la importancia que tenía para nosotros anímicamente y en todo sentido. Pelearon hasta conseguir el penal que nos dio la victoria y luego atajar el resultado”, destacó en la 1080 AM.

ALEGRÍA. Rieder ocupó un momento especial para reconocer a Bruno Valdez, autor del tanto del triunfo y dijo que se sintió una doble alegría por su conversión. Mencionó que otro jugador suele ser el pateador designado, pero el zaguero tenía una corazonada y también fue respaldado por sus compañeros.

Sportivo Trinidense Norman Rieder Torneo Apertura
Redacción D10
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