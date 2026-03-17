17 mar. 2026
Sportivo Trinidense

José Arrúa: “Necesitamos un triunfo urgente”

José Arrúa, técnico de Trinidense, se refirió al duro compromiso que se viene ante Ameliano.

Marzo 17, 2026 03:38 p. m.
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Trinidense se prepara para su próximo partido.

En charla con Fútbol a lo Grande por Radio Monumental 1080 AM, José Arrúa, entrenador del Sportivo Trinidense, analizó el presente de su equipo y lo que viene.

El DT ya da vuelta de página tras la derrota ante Cerro Porteño y se enfoca en lo que viene. “Se viene un partido donde necesitamos sumar de a tres, necesitamos escalar, de por ahí el esfuerzo que estamos haciendo no se está reflejando en la tabla, vamos a buscar la victoria que necesitamos urgente”, indicó.

“Tenemos objetivos que nos trazamos, por el camino siempre hay variantes, lesiones o situaciones en los partidos donde no estamos pudiendo coronar”, agregó.

Sobre el penal que le cobraron a su equipo en el último partido ante el Ciclón, señaló: “No me convenció, pero son agarrones que se están cobrando hoy en día”.

Trinidense se encuentra con 11 unidades en la tabla de posiciones del Torneo Apertura 2026. Su próximo partido será este jueves desde las 20:00 ante Ameliano en el Martín Torres.

José Arrúa Sportivo Trinidense Torneo Apertura
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