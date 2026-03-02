Se espera un Defensores del Chaco teñido de blanco y negro

El Sportivo Trinidense recibirá a Olimpia en el ueno Defensores del Chaco por un lugar en la fase de grupos de la Copa Sudamericana. El presidente auriazul, Norman Rieder, sostuvo que el estadio estará lleno: “Así como pinta, sí. Se están moviendo bien las entradas. Venía a un ritmo normal, pero en los últimos días se venden más que el anterior”.

Ante el inminente estadio repleto, el titular del Sportivo Trinidense declaró: “Convivimos con eso. Somos conscientes de que Olimpia es el campeón del mundo y lleva un montón de gente. Va a ser un estadio copado por olimpistas”.

“Debemos jugar con todos esos factores en contra. Nuestros muchachos tienen que tener el machete en mano para entrar en esa lucha”, aseveró en charla para Fútbol a lo Grande.

Por último, con respecto a la recaudación en la venta de entradas, Norman Rieder manifestó que espera obtener unos USD 200.000, menos el costo por organizar este encuentro que será el 4 de marzo, a las 21:30.