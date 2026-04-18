18 abr. 2026
Sportivo Trinidense

La gran racha goleadora de Fernando Romero

Fernando Romero volvió a marcar para el Sportivo Trinidense y enganchó cuatro fechas seguidas.

Abril 18, 2026 12:15 p. m. • 
Por Redacción D10
Fernando Romero

Fernando Romero es el goleador del Sportivo Trinidense.

Foto: Gentileza - Fernando Romero

El Sportivo Trinidense venció al Sportivo San Lorenzo y el atacante auriazul Fernando Romero volvió a aportar un gol. El futbolista está atravesando por un buen momento en el certamen ya que es la cuarta anotación seguida.

Entré en esa racha. Hace cuatro partidos que estoy marcando. Quedan cinco fechas. Vamos a tratar de sumar la mayor cantidad de puntos posibles para llegar a lo más alto”, valoró en charla con el programa Fútbol a lo Grande.

Los equipos que sufrieron al goleador son: Olimpia, Rubio Ñu, Libertad y Sportivo San Lorenzo. Salvo el partido contra el Gumarelo, que fue empate, en el resto de estos encuentros el Triqui consiguió sumar de a tres.

Fernando Romero tiene contrato con el Sportivo Trinidense hasta mitad de año y después debe volver a Independiente Rivadavia, cuyo vínculo finaliza a fin de año. Confesó que su objetivo es seguir su carrera en el exterior.

Uno quiere volver al exterior, al fútbol del exterior para mirar más adelante a la Selección. Se sabe que los jugadores que juegan en el exterior tienen, vamos a decirle, un favoritismo. Ese es el objetivo”, sentenció.

En lo que va del certamen, Fernando Romero tiene cinco goles, es el artillero del Sportivo Trinidense.

Sportivo Trinidense Fernando Romero
Redacción D10
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