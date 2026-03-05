05 mar. 2026
Sportivo Trinidense

Norman Rieder elogia a su plantel

El presidente de Trinidense valoró el gran esfuerzo de su equipo que supo “jugarle” el partido a un grande.

Marzo 05, 2026 11:57 a. m. • 
Por Redacción D10
WhatsApp Image 2026-03-04 at 9.33.40 PM.jpeg

Trinidense quedó fuera, pero dejando todo en campo.

Foto: Daniel Duarte - UH

Norman Rieder, presidente de Sportivo Trinidense, conversó este jueves con Fútbol a lo Grande por Radio Monumental en el día despues de lo que fue la eliminación de su equipo frente a Olimpia por la fase inicial de la Copa Sudamericana. El dirigente se mostró conforme por el esfuerzo de sus jugadores y valoró la entrega.

“Queríamos ganar, pero no se pudo. Hicimos todo el esfuerzo, fue un digno partido frente a un grande. Olveira tuvo situaciones importantes, también nuestro arquero. Fue un partido parejo a pesar de las situaciones y vino un gol de un jugador que vino para eso, que es un gran jugador que es Lezcano”, expresó en la 1080 AM.

“En mi opinión el Triqui hizo un partidazo frente a un grande. Al final fue un buen partido, peleado, con situaciones para cada uno. Trinidense no se metió en su arco. Hay que saber jugar este partido, dejaron el prestigio de Trinidense en alto”, agregó.

En una parte de la nota reconoció que la eliminación golpea, pero dan rápido la vuelta a la página y contó que antes de dejar el vestuario ya se propusieron lograr una nueva clasificación para el próximo año.

Sportivo Trinidense Olimpia Norman Rieder
Redacción D10
Más contenido de esta sección
José Arrúa Trinidense.jpg
Sportivo Trinidense
José Arrúa: “Influye mucho el calor”
José Arrúa, técnico de Trinidense, se refirió al empate sin goles ante Guaraní y del intenso calor que perjudicó el espectáculo.
Enero 30, 2026 12:19 p. m.
 · 
Redacción D10
GrWZXmHXYAAkXb1.jfif
Sportivo Trinidense
José Arrúa, última prueba y mirada fija en el debut
José Arrúa, técnico de Trinidense, se refirió a lo que será el último amistoso de su equipo previo a lo que será el estreno en el torneo Apertura.
Enero 15, 2026 12:30 p. m.
 · 
Redacción D10
GVYg3dmW0AAz2Mn.jfif
Sportivo Trinidense
José Arrúa saca conclusiones tras el amistoso ante Olimpia
José Arrúa, técnico de Trinidense, se refirió al amistoso que disputó su equipo ante Olimpia en la mañana de este martes.
Enero 13, 2026 11:58 a. m.
 · 
Redacción D10
Trinidense_50400354.jpg
Sportivo Trinidense
Trinidense espera un volante y un extremo
José Arrúa actualizó el estado del mercado de pases en el Sportivo Trinidense.
Diciembre 29, 2025 12:56 p. m.
 · 
Redacción D10
Aldo Bobadilla y Nicolás Mana_Nicolás Mana_64810198.jpg
Sportivo Trinidense
Olimpia y Libertad en la agenda del Triqui
José Arrúa, DT de Trinidense, habló con Fútbol a lo Grande y se refirió a los preparativos para un arranque óptimo en la temporada 2026.
Diciembre 27, 2025 09:04 a. m.
 · 
Redacción D10
Norman Rieder_39952976.jpg
Sportivo Trinidense
Por el doble premio: Clasificar y recaudar
El presidente del Sportivo Trinidense, Norman Rieder, se mostró satisfecho con el emparejamiento de los equipos paraguayos en la Sudamericana. En el caso del Triqui, será local ante Olimpia por el boleto a fase de grupos de la competencia.
Diciembre 19, 2025 07:11 a. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más