Norman Rieder elogia a su plantel

Norman Rieder, presidente de Sportivo Trinidense, conversó este jueves con Fútbol a lo Grande por Radio Monumental en el día despues de lo que fue la eliminación de su equipo frente a Olimpia por la fase inicial de la Copa Sudamericana. El dirigente se mostró conforme por el esfuerzo de sus jugadores y valoró la entrega.

“Queríamos ganar, pero no se pudo. Hicimos todo el esfuerzo, fue un digno partido frente a un grande. Olveira tuvo situaciones importantes, también nuestro arquero. Fue un partido parejo a pesar de las situaciones y vino un gol de un jugador que vino para eso, que es un gran jugador que es Lezcano”, expresó en la 1080 AM.

“En mi opinión el Triqui hizo un partidazo frente a un grande. Al final fue un buen partido, peleado, con situaciones para cada uno. Trinidense no se metió en su arco. Hay que saber jugar este partido, dejaron el prestigio de Trinidense en alto”, agregó.

En una parte de la nota reconoció que la eliminación golpea, pero dan rápido la vuelta a la página y contó que antes de dejar el vestuario ya se propusieron lograr una nueva clasificación para el próximo año.