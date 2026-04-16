Norman Rieder y el objetivo de Trinidense

Norman Rieder, presidente de Trinidense, conversó este jueves con Fútbol a lo Grande por Radio Monumental 1080AM de la actualidad del conjunto del barrio Santísima Trinidad.

El mandamás del Triki confesó que se trazaron una meta con el equipo. “Queremos superar la línea de los 30 puntos”, confesó. Trinidense suma actualmente 23 puntos a falta de seis fechas para el final del torneo Apertura.

Consultado sobre el plantel, Rieder declaró que se van dando buenas noticias. ""Estamos recuperando a nuestros lesionados que están para volver con todo”, indicó.

Sportivo Trinidense abrirá la fecha 17 del torneo Apertura este viernes 17 de abril a las 17:00 en el estadio Martín Torres cuando reciba a Sportivo San Lorenzo que obtuvo su primer triunfo en el año la fecha pasada ante Guaraní.