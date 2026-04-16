17 abr. 2026
Sportivo Trinidense

Norman Rieder y el objetivo de Trinidense

Norman Rieder, presidente de Trinidense, confirmó el objetivo que se trazó el equipo del barrio Santísima Trinidad.

Abril 16, 2026 12:53 p. m. • 
Por Redacción D10
Trinidense.jpg

Trinidense quiere terminar lo más alto posible en el Apertura.

@CopadePrimera

Norman Rieder, presidente de Trinidense, conversó este jueves con Fútbol a lo Grande por Radio Monumental 1080AM de la actualidad del conjunto del barrio Santísima Trinidad.

El mandamás del Triki confesó que se trazaron una meta con el equipo. “Queremos superar la línea de los 30 puntos”, confesó. Trinidense suma actualmente 23 puntos a falta de seis fechas para el final del torneo Apertura.

Consultado sobre el plantel, Rieder declaró que se van dando buenas noticias. ""Estamos recuperando a nuestros lesionados que están para volver con todo”, indicó.

Sportivo Trinidense abrirá la fecha 17 del torneo Apertura este viernes 17 de abril a las 17:00 en el estadio Martín Torres cuando reciba a Sportivo San Lorenzo que obtuvo su primer triunfo en el año la fecha pasada ante Guaraní.

Norman Rieder Trinidense Torneo Apertura
Redacción D10
Más contenido de esta sección
jose.jpg
Sportivo Trinidense
José Arrúa: “Nos duele por cómo se dio”
José Arrúa, técnico del Sportivo Trinidense, analizó lo que dejó el partido ante el Ciclón.
Marzo 15, 2026 05:53 p. m.
Bruno Valdez
Sportivo Trinidense
Bruno Valdez, jerarquía en la zaga de Trinidense
Bruno Valdez debutó el lunes en el Sportivo Trinidense y lo hizo de buena manera. El defensa le aporta jerarquía a la zaga central y su deseo es seguir jugando hasta los 40 años, o más, como sus ídolos.
Marzo 10, 2026 11:56 a. m.
WhatsApp Image 2026-03-04 at 9.33.40 PM.jpeg
Sportivo Trinidense
Norman Rieder elogia a su plantel
El presidente de Trinidense valoró el gran esfuerzo de su equipo que supo “jugarle” el partido a un grande.
Marzo 05, 2026 11:57 a. m.
 · 
Redacción D10
Olimpia
Sportivo Trinidense
Se espera un Defensores del Chaco teñido de blanco y negro
De acuerdo con las declaraciones del presidente del Sportivo Trinidense, Norman Rieder, el choque por Copa Sudamericana ante Olimpia tendrá “un estadio copado por olimpistas”.
Marzo 02, 2026 01:13 p. m.
 · 
Redacción D10
hinchada olimpia.JPG
Sportivo Trinidense
Buena venta de entradas para Trinidense-Olimpia
Norman Rieder contó que cerca de 15 mil entradas ya fueron vendidas para el juego copero ante Olimpia.
Febrero 25, 2026 12:50 p. m.
 · 
Redacción D10
prrm.jpg
Sportivo Trinidense
La millonada que espera recaudar Trinidense ante Olimpia
Norman Rieder, presidente de Trinidense, se refirió al monto que esperan recaudar en el partido de Copa Sudamericana ante Olimpia.
Febrero 17, 2026 01:02 p. m.
Carga Más