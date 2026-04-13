15 abr. 2026
Sportivo Trinidense

José Arrúa: “Nos faltó más tranquilidad”

Para el entrenador del Sportivo Trinidense, José Arrúa, al equipo le “faltó más tranquilidad” para haber obtenido una victoria frente a Libertad.

Abril 13, 2026 12:21 p. m. • 
Por Redacción D10
Sportivo Trinidense

El Sportivo Trinidense igualó con Libertad.

Foto: Gentileza - APF

El Sportivo Trinidense igualó a un gol con Libertad, pero para el técnico del Triqui, José Arrúa, su equipo pudo haber logrado algo más. “Nos faltó más tranquilidad y que si no nos metían tan rápido en ese segundo tiempo podíamos haberlo manejado”, dijo.

En charla con el programa Fútbol a lo Grande, indicó que encontraron “los espacios, despoblamos más el medio y lamentablemente no pudimos ganar. Se nos anuló un gol”.

Señaló que tuvo “ocasiones en el primer tiempo. Toma de decisiones equivocadas donde Libertad había metido jugadores de buen pie en el medio, pero de poca marca. No supimos aprovechar eso”.

Nos equivocamos en esa salida que pagamos caro”, comentó con relación al tanto del rival. “Después pudimos empatar y tuvimos ocasiones para quedarnos con la victoria”, acotó.

Con el empate, el Sportivo Trinidense llegó a 23 unidades y en la siguiente fecha recibirá al Sportivo San Lorenzo, que festejó su primera victoria en el año recientemente.

Sportivo Trinidense José Arrúa Libertad
Redacción D10
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