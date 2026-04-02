06 abr. 2026
Sportivo Trinidense

Lo que dijo José Arrúa tras sacarle el invicto a Olimpia

José Arrúa, técnico del Sportivo Trinidense, contó cómo encaró su equipo este partido especial ante Olimpia.

Abril 02, 2026 03:10 p. m.
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Triunfazo de Trinidense sobre el Decano.

Foto: Prensa Trinidense.

El entrenador principal del Sportivo Trinidense, José Arrúa, charló en conferencia de prensa luego de lo que fue la magnífica victoria por 2-1 de su equipo sobre Olimpia en el estadio Erico Galeano de Capiatá por la fecha 14 del Torneo Apertura 2026.

El estratega auriazul valoró la entrega de sus dirigidos, y aseguró que fue un partido especial ante el Franjeado por lo que había pasado en la Copa Sudamericana, donde el equipo de Vitamina Sánchez dejó fuera al Triqui.

“Un triunfo muy importante para nosotros, nos jugábamos muchas cosas, contra el puntero invicto del campeonato, contra el equipo que nos había dejado afuera de la ilusión de volver a jugar una copa internacional, teníamos esa espina adentro, creo que hoy el mérito es exclusivo de los jugadores con la entrega que tuvieron y la interpretación del partido”, explicó.

“Vinimos a buscar los tres puntos y a sacarle el invicto a Olimpia”, agregó Arrúa.

LO QUE VIENE. El técnico del equipo auriazul de Santísima Trinidad ya se enfoca en lo que será el partido del lunes ante Rubio Ñu en el estadio Martín Torres desde las 20:00.

“Los clásicos hay que ganarlos, se viene un gran partido, será ante un rival duro que viene jugando bien, pese a que no se le están dando los resultados”, sentenció.

Sportivo Trinidense José Arrúa Olimpia
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