Jorge Núñez, confía en que Paraguay hará un gran Mundial

Jorge Martín Núñez, mundialista con la Selección Paraguaya en Alemania 2006, conversó este mediodía con Fútbol a lo Grande por Radio Monumental 1080AM.

El histórico lateral izquierdo comenzó hablando de lo que fue su participación en la inauguración de las obras en Albiróga. “Muy contento con el presidente Robert Harrison por tenernos siempre en cuenta en este tipo de eventos”, indicó. “Se vivió un ambiente lleno de emoción”, añadió.

Sobre estas obras que dan el salto de calidad a la Selección Paraguaya, Jorge Martín manifestó: “Se está dejando la vara muy alta, no tenemos nada que envidiar a ninguna otra Selección”.

Consultado sobre sus sensaciones acerca de la actual Selección Paraguaya, Jorge Martín fue sincero. “Se están cuidando los detalles para que sea una gran Copa del Mundo. Desde que vino Gustavo Alfaro las cosas marcharon muy bien, se nota que está en todos los detalles. Ahora solo queda apoyar al equipo”, concluyó.

Jorge Martín Núñez disputó el Mundial de Alemania 2006 donde disputó tres partidos; ante Inglaterra entreando de recambio y titular ante Suecia y Trinidad y Tobago.