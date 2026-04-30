Lo que dijo Holan sobre el campo de juego

Cerro Porteño empató este miércoles con Palmeiras en el choque de la tercera fecha del Grupo F de la Copa Libertadores de América. El duelo pasó a segundo plano tras la queja de Abel Ferreira por las dimensiones recortadas de La Nueva Olla.

Al respecto, Ariel Holan fue contundente con su respuesta y afirmó que eso no es determinante en el encuentro.

“El reglamento es claro. La medida mínima a lo largo y ancho de América, de todos los que participan en este torneazo, que es la Libertadores, es 100 x 64. Hoy la cancha tenía 64 de ancho y 105 de largo. Así que creo que eso es aleatorio, no es determinante para el juego”, expresó Ariel Holan ante los medios.

Abel Ferreira, DT del Palmeiras, se quejó por la reducción del gramado y dijo que nunca había visto algo así en su carrera como entrenador. El DT renegó por la “estrategia” usada por el Ciclón.