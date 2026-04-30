30 abr. 2026
Cerro Porteño

Lo que dijo Holan sobre el campo de juego

Ariel Holan, DT de Cerro Porteño, tuvo una picante respuesta sobre el campo de juego de La Nueva Olla.

Abril 30, 2026 09:13 a. m. • 
Por Redacción D10
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Holan hablando con sus jugadores durante la pausa de hidratación en el duelo de Libertadores ante Palmeiras.

Foto: Renato Delgado - UH

Cerro Porteño empató este miércoles con Palmeiras en el choque de la tercera fecha del Grupo F de la Copa Libertadores de América. El duelo pasó a segundo plano tras la queja de Abel Ferreira por las dimensiones recortadas de La Nueva Olla.

Al respecto, Ariel Holan fue contundente con su respuesta y afirmó que eso no es determinante en el encuentro.

“El reglamento es claro. La medida mínima a lo largo y ancho de América, de todos los que participan en este torneazo, que es la Libertadores, es 100 x 64. Hoy la cancha tenía 64 de ancho y 105 de largo. Así que creo que eso es aleatorio, no es determinante para el juego”, expresó Ariel Holan ante los medios.

Abel Ferreira, DT del Palmeiras, se quejó por la reducción del gramado y dijo que nunca había visto algo así en su carrera como entrenador. El DT renegó por la “estrategia” usada por el Ciclón.

Cerro Porteño Ariel Holan Copa Libertadores
Redacción D10
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