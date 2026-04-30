30 abr. 2026
Cerro Porteño

La queja de Abel Ferreira por el campo de Cerro Porteño

VIDEO. Abel Ferreira, entrenador de Palmeiras, expresó su indignación por la reducción del ancho del gramado de La Nueva Olla.

Abril 30, 2026 07:39 a. m. • 
Por Redacción D10
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Abel Ferreira, entrenador de Palmeiras.

Foto: Renato Delgado - UH

El técnico del Palmeiras, Abel Ferreira, protagonizó un momento en la conferencia de prensa post partido frente a Cerro Porteño, por la tercera jornada del Grupo F de la Copa Libertadores de América.

Ferreira no pudo ocultar su malestar por la “reducción” de las dimensiones del gramado de La Nueva Olla y durante la conferencia tiró el siguiente mensaje.

“Nunca vi en mi vida, primera vez en mi vida que vi algo así, primera vez. Tengo muchos años de fútbol y es la primera vez que vi esto. Hay que preguntar a la Conmebol”, expresó el entrenador portugués.

“Sabes en qué siglo estamos. No tengo nada más para decir”, cerró Ferreira ante la consulta de Víctor Villalba, periodista de Fútbol a lo Grande, sobre si estaba de acuerdo o en contra con la decisión de reducir las dimensiones.

Cerro Porteño redujo las dimensiones del campo de juego de La Nueva Olla en 4 metros. Según Ariel Holan, técnico azulgrana, las medidas son reglamentarias y cumplen con las exigencias.

Cerro Porteño Abel Ferreira Copa Libertadores
Redacción D10
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