La queja de Abel Ferreira por el campo de Cerro Porteño

El técnico del Palmeiras, Abel Ferreira, protagonizó un momento en la conferencia de prensa post partido frente a Cerro Porteño, por la tercera jornada del Grupo F de la Copa Libertadores de América.
Ferreira no pudo ocultar su malestar por la “reducción” de las dimensiones del gramado de La Nueva Olla y durante la conferencia tiró el siguiente mensaje.
“Nunca vi en mi vida, primera vez en mi vida que vi algo así, primera vez. Tengo muchos años de fútbol y es la primera vez que vi esto. Hay que preguntar a la Conmebol”, expresó el entrenador portugués.
“Sabes en qué siglo estamos. No tengo nada más para decir”, cerró Ferreira ante la consulta de Víctor Villalba, periodista de Fútbol a lo Grande, sobre si estaba de acuerdo o en contra con la decisión de reducir las dimensiones.
Cerro Porteño redujo las dimensiones del campo de juego de La Nueva Olla en 4 metros. Según Ariel Holan, técnico azulgrana, las medidas son reglamentarias y cumplen con las exigencias.
Um fato incomum irritou Abel Ferreira no empate do Palmeiras: o time paraguaio diminuiu seu campo em quatro metros – dois de cada lado. pic.twitter.com/O9yOIneqds— Twit Palmeiras (@twitpalmeiras) April 30, 2026