La queja de Abel Ferreira por el campo de Cerro Porteño

El técnico del Palmeiras, Abel Ferreira, protagonizó un momento en la conferencia de prensa post partido frente a Cerro Porteño, por la tercera jornada del Grupo F de la Copa Libertadores de América.

Ferreira no pudo ocultar su malestar por la “reducción” de las dimensiones del gramado de La Nueva Olla y durante la conferencia tiró el siguiente mensaje.

“Nunca vi en mi vida, primera vez en mi vida que vi algo así, primera vez. Tengo muchos años de fútbol y es la primera vez que vi esto. Hay que preguntar a la Conmebol”, expresó el entrenador portugués.

“Sabes en qué siglo estamos. No tengo nada más para decir”, cerró Ferreira ante la consulta de Víctor Villalba, periodista de Fútbol a lo Grande, sobre si estaba de acuerdo o en contra con la decisión de reducir las dimensiones.

Cerro Porteño redujo las dimensiones del campo de juego de La Nueva Olla en 4 metros. Según Ariel Holan, técnico azulgrana, las medidas son reglamentarias y cumplen con las exigencias.