La lucha por el segundo lugar tiene calendario establecido

El Consejo de la División de Honor oficializó la programación de la fecha 22 del Torneo Apertura 2026, jornada que marcará el cierre del campeonato.

La última fecha se disputará entre el viernes 22 y el domingo 24 de mayo, con partidos en simultáneo en el tramo decisivo, donde varios equipos aún pelean por el vicecampeonato.

La acción se abrirá el viernes con el duelo entre Sportivo 2 de Mayo y Sportivo San Lorenzo en Pedro Juan Caballero. El sábado continuará con dos encuentros, destacándose el choque entre Sportivo Luqueño y Olimpia.

El domingo concentrará los partidos más determinantes, todos desde las 17:00, con compromisos clave como Nacional (36) vs. Libertad, Ameliano (33) vs. Trinidense y Cerro Porteño (35) vs. Rubio Ñu, que podrían definir al vicecampeón del Apertura y además cada punto será vital para la sumatoria final del acumulativo que premia con cupos a torneos internacionales y además la permanencia en la categoría. El Trico pica con la ventaja de un punto sobre el Ciclón y también sobre la V Azulada.

De esta manera, todo queda listo para un cierre vibrante del Apertura 2026, donde cada punto será decisivo.