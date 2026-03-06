Duerksen, dentro del top 10

El piloto paraguayo Joshua Duerksen abrió este viernes la temporada deportiva con Invicta Racing, corriendo en las pruebas de clasificación de Melbourne, Australia. El Guaraní no se pudo ubicar entre los mejores tiempos, pero su registro es bueno pensando en la Sprint.

El guaraní finalizó en la novena posición con un tiempo de 1.29.484, mientras que su compañero de equipo, Rafael Camara finalizó en la sexta posición en una prueba lideraba por Dino Beganovic.

Con estos resultados, Duerksen partirá desde el segundo lugar de la parrilla de salida en la Carrera Sprint de este sábado, mientras que el día domingo deberá remarla para ubicarse más al frente en la Feature.

Cabe mencionar que Joshua tiene buenos recuerdos de su último paso por Melbourne en donde se quedó con la victoria en la carrera sprint y quedó líder tras la suspensión, por cuestiones climáticas, de la carrera principal.

