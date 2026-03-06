06 mar. 2026
Otros Deportes

Duerksen, dentro del top 10

El paraguayo Joshua Duerksen completó este viernes su primera clasificación con Invicta.

Marzo 06, 2026 08:50 a. m. • 
Por Redacción D10
HCsv2dzaUAEwhpA.jpeg

Concentración. Duerksen comienza una nueva etapa en la F2.

El piloto paraguayo Joshua Duerksen abrió este viernes la temporada deportiva con Invicta Racing, corriendo en las pruebas de clasificación de Melbourne, Australia. El Guaraní no se pudo ubicar entre los mejores tiempos, pero su registro es bueno pensando en la Sprint.

El guaraní finalizó en la novena posición con un tiempo de 1.29.484, mientras que su compañero de equipo, Rafael Camara finalizó en la sexta posición en una prueba lideraba por Dino Beganovic.

Con estos resultados, Duerksen partirá desde el segundo lugar de la parrilla de salida en la Carrera Sprint de este sábado, mientras que el día domingo deberá remarla para ubicarse más al frente en la Feature.

Cabe mencionar que Joshua tiene buenos recuerdos de su último paso por Melbourne en donde se quedó con la victoria en la carrera sprint y quedó líder tras la suspensión, por cuestiones climáticas, de la carrera principal.

Joshua Duerksen Otros Deportes Fórmula 2
Redacción D10
Más contenido de esta sección
Dani vallejo
Otros Deportes
Daniel Vallejo triunfa en su estreno en el Challenger de Brasilia
Daniel Vallejo superó al norteamericano Boyer en la ronda de 32 de la competencia ATP 75.
Marzo 03, 2026 02:32 p. m.
 · 
Redacción D10
ypacarai futbol de salon
Otros Deportes
Surgen clasificados a las finales del Nacional de salonismo
Villa Hayes, Ypacaraí, Carmen del Paraná y Ayolas se anotaron para la ronda definitoria del campeonato que se jugará en Caaguazú.
Febrero 28, 2026 06:07 p. m.
 · 
Redacción D10
Paranaense.jpg
Otros Deportes
El clásico Paranaense-Franco vuelve a terminar en violencia
El clásico del salonismo paraguayo entre Paranaense y Presidente Franco volvió a quedar manchado por una batalla campal en Ciudad del Este.
Febrero 28, 2026 02:44 p. m.
 · 
Redacción D10
amambay
Otros Deportes
Intensa disputa en la ronda de las Eliminatorias
Siguen los compromisos de cara a las finales del Nacional de fútbol de salón de Caaguazú 2026.
Febrero 27, 2026 05:34 p. m.
 · 
Redacción D10
Benjamin aceval futbol de salon
Otros Deportes
Muchos goles en Eliminatorias en el salonismo
Prosigue la intensa disputa en todo el país, buscando calificar para las finales de “Caaguazú 2026".
Febrero 26, 2026 05:37 p. m.
 · 
Redacción D10
daniel vallejo.jpg
Otros Deportes
Vallejo cae en octavos del ATP 250 de Chile
El paraguayo sucumbió ante el norteamericano Navas, por 2-0 en juego intenso en donde ofreció dura lucha.
Febrero 26, 2026 02:55 p. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más