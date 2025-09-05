05 sept. 2025
Selección Paraguaya

Infantino da la bienvenida a Paraguay

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, publicó un video de bienvenida al Mundial para la Selección Paraguaya.

Septiembre 05, 2025 12:50 p. m. • 
Por Redacción D10
Gianni Infantino, presidente de la FIFA.

Gianni Infantino, presidente de la FIFA, mandó un mensaje de bienvenida para la Albirroja que después de una larga ausencia vuelve anotarse en el Mundial que el próximo año se disputará en los Estados Unidos, México y Canadá.

El mandamás de la matriz del fútbol grabó un video en el que reconoce a demás los buenos momentos de la Selección que vivió una época soñada entre 1998 y el 2010, con cuatro clasificaciones consecutivas.

“Bienvenido otra vez, Paraguay. Mis más sinceras felicitaciones por su extraordinaria campaña de clasificación y por haber reservado su plaza en la copa mundial de la FIFA 2026”, comenzó diciendo Infantino.

“La Albirroja protagonizó una maravillosa racha entre 1998 y 2010, en la cual disputó 4 mundiales. Ahora han regresado y el mundo entero está ansioso por ver como dejan su impronta el próximo verano en Norteamérica”, cierra el material.

Redacción D10
