26 jun. 2026
Copa del Mundo

La Albirroja, clasificada a los dieciseisavos de final del Mundial 2026

La Selección Paraguaya ya inscribió su nombre de forma oficial en la siguiente ronda de la Copa del Mundo 2026, los dieciseisavos de final, luego de unas horas de suspenso por el empate conseguido frente a Australia, en California.

Junio 26, 2026 11:01 p. m. • 
Por Redacción D10
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La Albirroja ya está en la siguiente ronda del Mundial.

Foto: AFP

La Albirroja necesitó una mano de España, que se dio este viernes en el Estadio Guadalajara (México), en donde triunfó el combinado europeo en su duelo con Uruguay.

No es imposible. Pese a que la igualdad despertó gran decepción en los hinchas albirrojos, el seleccionador Gustavo Alfaro se mostró con confianza para plantar batalla a los líderes de los grupos.

“De la misma manera que era difícil clasificar, va a ser difícil eliminar a un cabeza de serie; imposible no, no existen los imposibles. Tranquilamente uno va a jugar”, manifestó el seleccionador de Paraguay en la última conferencia de prensa, una vez consultado sobre la superioridad que están marcando los punteros y candidatos al título.

“Como se lo decía a los muchachos, ahora que salgamos de acá, y si clasificamos todo el mundo va a decir que estamos muertos, pero vamos a pelear con los argumentos que tengamos, como tengamos y como podamos. La manera de crecer es nivelarte para arriba”, enfatizó.

Falta de jerarquía. En otro momento, Alfaro aseguró que los futbolistas paraguayos necesitan todavía “dar el salto de calidad”, pese a que muchos de ellos están jugando en Europa y en importantes ligas, como la de Argentina y Brasil.

“Saben lo difícil que fue clasificar a la Copa del Mundo, saben lo difícil que es seguir con los rivales que tuvimos. Somos 42 del mundo y jugamos contra rivales que son 16, 20 y 25. Son números que dan la jerarquía”, refirió.

Destacó que por esta razón siempre habló de ilusión y no de expectativa de traer el trofeo al país. “Yo tengo claro dónde estoy, el tiempo a la corta o a la larga me termine dando la razón o no”, sentenció.

Copa del mundo Mundial FIFA 2026 Selección Paraguaya
Redacción D10
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