Hürzeler se rinde ante Diego Gómez

Jornada notable la de Diego Gómez este martes por la Copa de la Liga de Inglaterra. Autor de cuatro goles, fue la figura indiscutida de la cancha, elogiado tanto por los hinchas del Brighton como por los del rival, Barnsley, al que las Gaviotas vencieron 6 a 0.

Quien no se guardó elogios fue su entrenador, el alemán Fabian Hürzeler. En conferencia de prensa tras la clasificación a la cuarta ronda del torneo, el DT contó que el día anterior al juego hicieron “un ejercicio de definición y marcaron unos buenos goles” los jugadores del Brighton. “Bromeamos diciendo que siempre tenemos que hacer esto con él (Gómez) antes de un partido”, aseguró el adiestrador.

“Estoy muy contento con él porque siempre se esfuerza mucho en cada entrenamiento para mejorar, especialmente en su técnica”, agregó.

Además, reconoció que “siempre supimos que anotaría si tenía la oportunidad”. En este sentido, explicó que el paraguayo de 22 años “jugó en una posición un poco diferente, así que estamos muy contentos por él porque es un chico que se esfuerza mucho”.

Finalizó diciendo que “se siente su pasión por el fútbol y estamos muy contentos con él”.