23 oct. 2025
Paraguayos en el Exterior

Julio Enciso suma minutos en el empate del Estrasburgo

El paraguayo Julio Enciso tuvo su debut en una competencia internacional con el Estrasburgo francés.

Octubre 23, 2025 04:49 p. m.
Estrasburgo no pasó del empate este jueves.

El Jagiellonia polaco frenó el gran estado de forma del Estrasburgo tras empatar 1-1 con tantos del español Alejandro Pozo y el argentino Joaquín Panichelli, quien salvó un punto para el conjunto francés con un espectacular gol de chilena, en la tercera jornada de la Conference League, donde hizo su estreno el paraguayo Julio Enciso ingresando al minuto 73.

Es el octavo que anota el delantero albiceleste en lo que va de temporada, el primero en Europa, que en este caso sirvió al Estrasburgo para quedarse con cuatro puntos.

El conjunto que dirige el inglés Liam Rosenior, de 41 años, consiguió un meritorio 3-3 contra el Paris Saint-Germain el pasado fin de semana. Es tercero en la Ligue 1 con 16 puntos, cinco victorias, un empate y dos derrotas.

El Jagiellonia dio la sorpresa adelantándose en el marcador (m.53) con un tanto de Pozo al más puro estilo Zlatan Ibrahimovic, con un gesto más de artes marciales que de fútbol para rematar en el área pequeña un balón suelto.

Mejor aún fue el tanto de Panichelli, quien remató a gol con una espectacular chilena en el minuto 79.

