08 nov. 2025
Torneo Clausura

General Caballero posterga la clasificación de Olimpia a la Sudamericana

General Caballero, con un jugador menos, le empató a Olimpia y postergó la clasificación del franjeado a la Conmebol Sudamericana 2026.

Noviembre 08, 2025 08:04 p. m. • 
Por Redacción D10
Olimpia y General Caballero de JLM no pasaron del empate en Capiatá.

Olimpia y General Caballero de JLM empataron 1-1 por la fecha 20 del torneo Clausura en juego disputado en el estadio Erico Galeano de la ciudad de Capiatá postergando de esta manera la clasificación franjeada a la próxima edición de la Conmebol Sudamericana.

El equipo de Ever Hugo Almeida arrancó mejor el partido, mucho más aún con la expulsión de Gabriel Molinas al minuto 41 de la primera parte. Sería recién en la segunda mitad donde Olimpia encontraría el gol que lo pondría al frente del tanteador y sería por intermedio de Adrián Alcaraz al minuto 67.

Todo parecía encaminado al triunfo de Olimpia, pero a los 89 minutos apareció Alexis Rodas para poner el empate 1-1 que sería el resultado definitivo en la ciudad de los mitos y las leyendas.

Con este empate, Olimpia aún no asegura su clasificación a la próxima edición de la Conmebol Sudamericana. El Decano suma 22 puntos y se ubica en la novena posición del torneo Clausura. General Caballero se mantiene octavo con 24 unidades.

La próxima fecha, la vigésimo primera, General Caballero recibirá a Guaraní y Olimpia visitará a Sportivo Luqueño.

Redacción D10
