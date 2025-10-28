28 oct. 2025

Hugo Iván Valdez

Nacional
Hugo Iván Valdez asume la responsabilidad
Hugo Iván Valdez, delantero de Nacional, reconoció que cometió un error al reaccionar a la provocación de Matías Pérez y asumió la responsabilidad de la derrota de su equipo ante Cerro Porteño.
Octubre 28, 2025 12:22 p. m.
