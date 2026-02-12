Albirroja Sub 20, por el pase al hexagonal final

El compromiso será en el Luis Alfonso Giagni de Villa Elisa desde las 18:00. Con un empate o un triunfo el equipo paraguayo asegurará su clasificación al hexagonal final, para pelear por uno de los cuatro cupos para la Copa Mundial de Polonia.

Previamente el representativo nacional había arrancado la competencia con goleada sobre Chile por 4-0, mientras que en la segunda presentación igualó sin goles frente a Uruguay y en su último compromiso cedió contra Venezuela por 2-0.

La clasificación en el Grupo A está así: Colombia 7 puntos, Venezuela 6, Paraguay 4, Uruguay 4 y Chile 1.

El probable equipo titular paraguayo que prepara el DT Gustavo Roma: Tamara Amarilla; Johana Medina, Ximena Moreno, Nayeli Torres y Luz Cardozo; Maite Mussi, Milagros Ortiz, Pamela Villalba y Claudia Martínez; Luz Paiva y Diana Benítez.