12 feb. 2026
Sudamericano Sub 20

Albirroja Sub 20, por el pase al hexagonal final

La Selección Paraguaya femenina enfrenta a Colombia, por la quinta fecha del Sudamericano juvenil Sub 20 que se disputa en Asunción.

Febrero 12, 2026 08:03 a. m. • 
Por Redacción D10
HAWaFPqXgAAw2Bi.jpeg

Por un paso más. Paraguay busca un resultado que lo ubique en la siguiente etapa.

El compromiso será en el Luis Alfonso Giagni de Villa Elisa desde las 18:00. Con un empate o un triunfo el equipo paraguayo asegurará su clasificación al hexagonal final, para pelear por uno de los cuatro cupos para la Copa Mundial de Polonia.

Previamente el representativo nacional había arrancado la competencia con goleada sobre Chile por 4-0, mientras que en la segunda presentación igualó sin goles frente a Uruguay y en su último compromiso cedió contra Venezuela por 2-0.

La clasificación en el Grupo A está así: Colombia 7 puntos, Venezuela 6, Paraguay 4, Uruguay 4 y Chile 1.

El probable equipo titular paraguayo que prepara el DT Gustavo Roma: Tamara Amarilla; Johana Medina, Ximena Moreno, Nayeli Torres y Luz Cardozo; Maite Mussi, Milagros Ortiz, Pamela Villalba y Claudia Martínez; Luz Paiva y Diana Benítez.

Sudamericano Sub 20 Paraguay Colombia
