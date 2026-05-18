18 may. 2026
Otros Deportes

Libertad sigue en la cima del Anual femenino

El Gumarelo venció 3-1 a San Lorenzo y suma 20 puntos en la competencia oficial de la APF.

Mayo 18, 2026 08:52 p. m. • 
Por Redacción D10
libertad futbol femenino

Equipo de Libertad, líder del torneo Anual de fútbol femenino.

Gentileza.

Libertad continúa liderando la clasificación en el torneo Anual de fútbol femenino de APF, tras la disputa de la fecha 8 del torneo.

El Gumarelo en su último compromiso se impuso por 3 a 1 a Sportivo San Lorenzo, para seguir invicto y en lo más alto de la clasificación.

En otros compromisos de la fecha: Cerro Porteño goleó 7-0 a Recoleta, Olimpia aplastó por 10-0 a Sportivo Ameliano, Sportivo Trinidense derrotó a Sportivo 2 de Mayo 4-2, Sportivo Luqueño empató con Rubio Ñu 1-1 y Nacional igualó con Guaraní por 1-1.

Posiciones: La clasificación de la competencia está así: Libertad 20 puntos, Cerro Porteño 19, Guaraní 17, Olimpia 14, Nacional 13, Sportivo Trinidense 12, Sportivo San Lorenzo 9, Sportivo 2 de Mayo 6, Recoleta 6, Sportivo Luqueño 5, Rubio Ñu 1 y Sportivo Ameliano 1.

Fútbol Femenino Libertad
Redacción D10
Más contenido de esta sección
Futsal APF.jpg
Otros Deportes
Futsal FIFA: Muchos goles en la ronda 6 del Premium
Se completó la fecha 6 de la Liga Premium de futsalFIFA, competencia que organiza la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF).
Mayo 11, 2026 10:48 a. m.
 · 
Redacción D10
futbol de salon
Otros Deportes
Muchos goles en el inicio de la competencia de fútbol de salón
Arrancó la Copa de Oro, torneo de la categoría principal del área Metropolitana de la Federación Paraguaya de Fútbol de Salón (FPFS).
Mayo 09, 2026 07:13 p. m.
 · 
Redacción D10
luqueño futbol de playa
Otros Deportes
Luqueño va por el bronce en la Libertadores
El Aurizaul enfrenta este domingo 10 al Dávila de Chile por un lugar en el podio en el torneo continental de fútbol de playa
Mayo 09, 2026 07:12 p. m.
 · 
Redacción D10
BOG_3749_67226990.JPG
Otros Deportes
Exitoso torneo de ajedrez “Tu jugada maestra”
El torneo intercolegial de ajedrez “Tu jugada maestra” se convirtió en una verdadera fiesta del deporte ciencia en el Shopping Villamorra, escenario que recibió a cerca de 80 estudiantes provenientes de distintas instituciones educativas de Asunción y del interior del país.
Mayo 08, 2026 04:32 p. m.
artemios futbol de salon_67207982.jpg
Otros Deportes
Artemios gana en el inicio del salonismo
El equipo de Artemios FC se impuso a Deportivo Primor por 4 a 2, en el arranque de la Copa de Oro de la Federación Paraguaya de Fútbol de Salón (FPFS), por la primera fecha del Grupo A.
Mayo 08, 2026 07:36 a. m.
 · 
Redacción D10
colonias gold_67208171.jpg
Otros Deportes
Colonias se impone y marca el ritmo
Colonias Gold derrotó a Deportivo Amambay en condición de visitante por 86 a 89, en el arranque de la séptima fecha de la Liga Nacional de Básquet de primera.
Mayo 08, 2026 07:29 a. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más