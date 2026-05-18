Libertad sigue en la cima del Anual femenino

Libertad continúa liderando la clasificación en el torneo Anual de fútbol femenino de APF, tras la disputa de la fecha 8 del torneo.

El Gumarelo en su último compromiso se impuso por 3 a 1 a Sportivo San Lorenzo, para seguir invicto y en lo más alto de la clasificación.

En otros compromisos de la fecha: Cerro Porteño goleó 7-0 a Recoleta, Olimpia aplastó por 10-0 a Sportivo Ameliano, Sportivo Trinidense derrotó a Sportivo 2 de Mayo 4-2, Sportivo Luqueño empató con Rubio Ñu 1-1 y Nacional igualó con Guaraní por 1-1.

Posiciones: La clasificación de la competencia está así: Libertad 20 puntos, Cerro Porteño 19, Guaraní 17, Olimpia 14, Nacional 13, Sportivo Trinidense 12, Sportivo San Lorenzo 9, Sportivo 2 de Mayo 6, Recoleta 6, Sportivo Luqueño 5, Rubio Ñu 1 y Sportivo Ameliano 1.