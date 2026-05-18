18 may. 2026
Sportivo Luqueño

Rodrigo López valora el orden de Luqueño tras el empate

El entrenador de Sportivo Luqueño, Rodrigo López, analizó el empate sin goles frente a San Lorenzo, en el cierre de la fecha 21 del Apertura y además señaló que deben culminar el torneo de la mejor manera.

Mayo 18, 2026 03:14 p. m. • 
Por Redacción D10
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Sin festejos. El empate sin goles fue complice de la fría noche del domingo en la ciudad de Capiatá.

Gentileza/Spvo. Luqueño.

El director técnico del Sportivo Luqueño, Rodrigo López, analizó durante la rueda de prensa el empate 0-0 frente a San Lorenzo, en el cierre de la fecha 21 del Torneo Apertura 2026, paridad que lo mantiene al filo de la zona de descenso directo.

“El partido fue muy disputado, con pocas situaciones claras. Creo que el equipo hizo un trabajo correcto en líneas generales”, señaló el técnico, destacando el esfuerzo defensivo de sus dirigidos.

López remarcó que, si bien el equipo mostró solidez, faltó mayor peso en ofensiva: “Nos costó generar en los últimos metros. Tuvimos intenciones, pero no estuvimos finos en la definición ni en la última decisión”.

Sobre el desarrollo del encuentro, el DT auriazul explicó que en el complemento intentaron asumir un rol más protagonista: “Adelantamos líneas y buscamos el arco rival, pero el partido se mantuvo muy cerrado”.

Finalmente, el Rorro López hizo referencia al cierre del campeonato: “El grupo está comprometido. Queremos terminar de la mejor manera y seguir sumando para cerrar el torneo con una imagen positiva”.

El próximo rival de Luqueño en la fecha final del torneo será Olimpia a quién medirá este sábado desde las 16:00 en estadio Luis Salinas en Itauguá.

Sportivo Luqueño San Lorenzo Olimpia
Redacción D10
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