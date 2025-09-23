23 sept. 2025
Copa Paraguay

Habrá VAR desde octavos de final en Copa Paraguay

La APF informó que a partir de la instancia de octavos de final de la Copa Paraguay, que arranca este miércoles, habrá VAR.

Septiembre 23, 2025 11:51 a. m.
vavarr.jfif

El VAR entra en acción en la Copa de Todos.

La Copa Paraguay 2025 marca un nuevo hito en su historia con la incorporación del sistema de videoarbitraje (VAR) a partir de los octavos de final.

La incorporación de esta herramienta, que representa un respaldo a las decisiones arbitrales, constituye un paso clave de la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF) en su apuesta por elevar el nivel competitivo en cada encuentro, informó la entidad matriz del balompié guaraní en su página web oficial.

La medida responde a la política institucional impulsada por el presidente Robert Harrison, enfocada en modernizar y jerarquizar los certámenes de la APF, destinando importantes recursos humanos, logísticos y tecnológicos para asegurar las mejores condiciones de competencia, agregaron.

Todos los encuentros serán transmitidos en vivo por Tigo Sports, en una etapa decisiva que asegura grandes emociones y competitividad, quedando en la historia como la primera edición de la Copa Paraguay en contar con el VAR desde los octavos de final.

Así, un total de 15 encuentros de esta edición de la Copa Paraguay tendrán el apoyo del VAR.

CALENDARIO

1d7a885b-b8a8-4f4f-bac3-19fee736f7b5-438.webp
26ded412-2c58-4d3f-aa32-df539a605058-179.webp

VAR Copa Paraguay APF
