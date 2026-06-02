02 jun. 2026
Selección Paraguaya

Gustavo Gómez y sus sensaciones de cara al Mundial

Gustavo Gómez, capitán de la Selección Paraguaya, se refirió con emoción a lo que será el debut en la Copa del Mundo 2026.

Junio 02, 2026 01:43 p. m. • 
Por Redacción D10
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Gustavo Gómez, capitán de la Selección Paraguaya.

@Albirroja

Gustavo Gómez, capitán de la Selección Paraguaya, habló en zona mixta este martes y se refirió a lo que será su primera participación en la Copa del Mundo con la Albirroja tras largos años de espera e intentos fallidos por llegar a la máxima cita mundialista.

El capitán albirrojo destacó las obras que fueron inauguradas en Albiróga. “Nos estamos preparando de la mejor manera, inauguramos el hotel, nos sorprendió con lo que nos vinimos a encontrar, de primer nivel de toda la estructura”, comenzó diciendo.

Sobre el césped nuevo donde vienen entrenando, Gómez alabó la calidad del campo de juego. “La cancha está muy bien, la pelota está corriendo mucho más rápido y eso es bueno”, indicó.

Consultado sobre los trabajos que viene realizando Alfaro de cara al amistoso del viernes y el debut, Gómez manifestó: “El profe (Gustavo Alfaro), nos dará la idea para encarar el amistoso del viernes (contra Nicaragua). Lo que hemos entrenado fueron algunos movimientos para lo que será el debut ante Estados Unidos”.

También habló de la unidad del plantel de jugadores. “El grupo está muy bien, hemos demostrado en las Eliminatorias nuestra fortaleza”, destacó,

Por último se refirió a los jugadores que quedaron fuera de la lista mundialista. “Sentimos tristeza por los que quedaron afuera, pero el fútbol es así. Hablé con cada uno de ellos”, reveló. “Vamos a participar en un Mundial y hay que estar 100%", finalizó.

Gustavo Gómez Albirroja Copa del mundo
Redacción D10
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