Tavarelli señala que Alfaro debe respaldar a Gill

Ricardo Tavarelli, quien fuera portero de Paraguay en la Copa del Mundo 2002, se refirió a la situación del arco de la actual Albirroja. Para el exarquero, el seleccionador Gustavo Alfaro debe mantener a Orlando Gill en el onceno.

En charla con el programa Fútbol a lo Grande, Ricardo Tavarelli recordó que en principio “le hubiera puesto a Gastón Olveira. Hoy que ya le dio la titularidad, creo que tiene que respaldarlo a Gill”.

“Si bien Gill no fue culpable, porque él estuvo a merced todo el tiempo y como último bastión, las jugadas donde tuvo que actuar lo hizo de manera correcta, pero creo que en la toma de decisiones, el que mejor hubiera estado, hablamos de un potencial simple, es Olveira, a mi entender”, explicó.

“Ahora lo puso a Gill. Hay que respaldarlo”, remarcó. Para Ricardo Tavarelli, Gustavo Alfaro “se tardó mucho para confirmar. Creo que lo hubiera confirmado al arquero tiempo atrás para que esté mentalmente concentrado, trabajando ya el partido mucho antes y no estar en esa incertidumbre. Seguramente Alfaro ve cosas que nosotros no y tiene su manera de manejarse y por eso lo hizo a última hora”.

“Yo hubiera confirmado al arquero al salir de Paraguay para darle la tranquilidad y confianza”, sostuvo el exportero que mencionó su caso de cara al Mundial de 2002, cuando José Luis Chilavert fue suspendido previo al torneo.

“Cuando a José Luis le vino la suspensión, (Cesare) Maldini llegó y me dijo: ‘Usted va a atajar en el Mundial. Prepárese’. En ese ínterin tuvimos varios amistosos y en uno de ellos me tocó equivocarme en un gol. Cuando terminó el partido, Maldini me volvió a decir que iba a atajar”, detalló.

“Pero él ya me dio la confianza cinco o seis meses antes. Mentalmente te vas preparando”, sentenció. Gustavo Alfaro se decidió por Orlando Gill días antes del debut de Paraguay en la Copa del Mundo.