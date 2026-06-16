16 jun. 2026
Selección Paraguaya

Dancuart: “Un partido no nos va a definir”

Experta señala que Paraguay tiene experiencias emocionales que servirán para recargar la parte anímica.

Junio 16, 2026 07:12 a. m. • 
Por Redacción D10
USA v Paraguay: Group D - FIFA World Cup 2026

Juego clave. La Selección Paraguaya debe sumar ante Turquía para continuar con vida en la Copa del Mundo.

Foto: AFP

La psicóloga deportiva Natalia Dancuart aseveró que la Selección Paraguaya de Fútbol tiene con qué reponerse de esta situación y que “un partido no nos va a definir”.

“Para todos fue como un balde de agua fría, pero sí que es importante que tengamos en cuenta que la confianza es lo que se construye, que un partido no nos va a definir, pero sí que es importante entender que la evidencia psicológica apunta bastante a que uno no tiende a confiar tanto porque se le diga ‘vos podés’, sino porque ya vivió situaciones donde comprobó que efectivamente podía, y estas no se les tiene que comprobar que puede”, explicó.

En charla con el programa Fútbol a lo Grande, la psicóloga que pasó por Olimpia espera apuntar “hacia ese lado, que la fuente más sólida de confianza es el dominio de haber logrado algo real”.

Experiencia. “Si abajo no hay una experiencia que sostenga esa creencia, es probable que caiga, cosa que sí tenemos, tenemos una experiencia que sostiene que se puede”, dijo haciendo referencia a lo realizó este plantel para conseguir la clasificación a la Copa del Mundo después de tantos sinsabores.

Dancuart manifestó que “reconstruir la confianza en un equipo es un trabajo fino, es volver a sumar situaciones donde el grupo sienta que controla, que comunica, que el de al lado le acompaña”.

“Entonces, eso, más que trabajar en una charla de vestuario, es mirar hacia atrás y ver de dónde venimos, qué hicimos, cómo lo hicimos (…) Entonces, en ese punto, no caerse por un resultado, sino que mirar cómo lo hicimos y qué podemos hacer”, señaló.

Emocional. La experta indicó que “la ansiedad puede estrechar la tensión, puede hacer que un jugador perciba más opciones, que decida más apurado. Por eso a mí me cuesta pensar en un futbolista que por un lado razone y, por otro lado, piense. Lo más probable es que decida con lo que siente todo el tiempo”.

“No le quiero dar una respuesta tajante, porque cada caso es distinto, pero yo diría que lo táctico se juega sobre una base emocional y que cuando esa base se puede, quizás, desordenar, hasta el mejor plan podría moverse o tambalear. Entonces, a mí me interesa más correr la conversación hacia cómo se influye, más que hacia cuál de los dos falló”, refirió.

Ahora, la Selección Paraguaya de Fútbol liderada por Gustavo Alfaro apunta toda su atención al encuentro contra Turquía, por la segunda fecha del Grupo D del Mundial, que será el sábado 20 de junio, a las 00:00 de nuestro país.

Paraguay Mundial FIFA 2026 Copa del mundo
Redacción D10
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