La fuerte opinión del Chila sobre el debut albirrojo

El ex portero de la Selección Paraguaya, José Luis Chilavert, estuvo como invitado en el programa “Políticamente Yncorrecto” que conduce Luis Bareiro y no pudo esquivar la consulta referente al momento de Paraguay en la Copa del Mundo.

Sin filtros, como acostumbra, Chilavert cuestionó una serie de temas que tienen que ver con la preparación para la cita, así como cuestionar a Gustavo Alfaro por no leer correctamente el juego frente a los Estados Unidos.

Chilavert afirmó que la gente de Paraguay “le gusta que se le engañe” y recordó que el equipo nacional había clasificado sexto, solo por encima de Bolivia, pero haber goleado a Nicaragua transmitían el mensaje de “ser campeones del mundo”.

“Nosotros nos despedimos con Nicaragua y entonces la gente cree que hacerle 5 goles a Nicaragua ya éramos campeones del mundo. Entonces el ejemplo patético que nos pasó es simple. Fuimos a enfrentarnos contra aviones de guerra y nosotros llevamos el supertucano”, sostuvo en Telefuturo.

Chilavert mencionó que las imágenes de Diego Gómez llorando en la conferencia de prensa era una señal de que emocionalmente no se encontraba en condiciones y recordó que su generación tuvo el carácter para pelear de igual a igual a cualquier selección.

“Para mí hay una palabra clave: el miedo escénico. No es lo mismo jugar una eliminatoria en tu casa o ir a enfrentar a estos fenómenos, que muchos dicen Estados Unidos es fácil. No, hace mucho tiempo que vienen progresando, cosas que nosotros involucionamos”, agregó.

Sobre la parte final de su análisis, el ex portero afirmó que la responsabilidad de todo cae sobre Gustavo Alfaro que no supo leer bien el partido y corregir para no caer goleado frente a los norteamericanos.

“Hoy con la garra, con el sable (del Mariscal López) no se gana. Es trabajo, planificar bien el sistema táctico y eso lo tiene que hacer él (Alfaro), por eso el culpable es el técnico, no los jugadores. Yo apelo a la rebeldía de los jugadores, que sean agresivos contra Turquía. Jugadores de calidad tenemos, pero tienen que ser agresivos”, cerró.