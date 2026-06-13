13 jun. 2026
Selección Paraguaya

Omar Alderete: “No podemos empezar un partido así”

El defensa de la Selección Paraguaya, Omar Alderete, habló de errores tempraneros que incidieron en una derrota que duele. “No podemos empezar un partido así”, analizó.

Junio 13, 2026 12:33 a. m. • 
Por Redacción D10
Omar Alderete

Omar Alderete intenta robarle el balón a Folarin Balogun.

Foto: AFP

Paraguay chocó contra Estados Unidos de la peor manera en el estreno mundialista. La Albirroja fue un concierto de errores que terminó por abultar el marcador a favor del local en la Copa del Mundo.

Para el defensa Omar Alderete, de cara al juego contra Turquía se debe corregir “bastante. No tenemos tanto tiempo pero hay que corregir, más que nada los errores del primer tiempo. No podemos empezar un partido así”.

“Las coordinaciones en las marcas… había mucho espacio cuando jugaban ellos y eso hacía que lleguemos tarde en todo momento”, acotó el zaguero guaraní en contacto con El Trece.

Tuvimos un mal arranque, estuvimos muy descoordinados en las marcas, cerrando los espacios. En todo momento se nos hizo cuesta arriba el partido, los dos goles también fueron muy rápido”, apuntó.

Y es que Paraguay sufrió un gol en contra a los siete minutos y dos tantos en tiempo de descuento: uno en la primera etapa y el otro en la segunda. Ahora la Albirroja debe reponerse frente a Turquía, el 20 de junio a las 0:00.

Mundial FIFA 2026 Omar Alderete Selección Paraguaya Estados Unidos
Redacción D10
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