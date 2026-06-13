Paraguay pierde por goleada ante Estados Unidos

Paraguay perdió por 4-1 ante Estados Unidos en Los ángeles, California, en el inicio del Grupo D de la Copa Mundial de Norteamérica 2026. El equipo paraguayo recibió un duro golpe de entrada, siendo muy superado ya desde la primera parte para tropezar en su estreno.

Paraguay tuvo buena insinuación con un remate de Diego Gómez en los primeros minutos, pero a los 7' del lance, Damián Bobadilla quiso interceptar un pase dentro del área guaraní, pero no hizo otra cosa que enviar el balón hacia la portería defendida por Orlando Gill.

El golpe fue duro y el equipo norteamericano pasó a liderar el juego bajo la conducción de Christian Pulisic. A la media hora de partido, Pulisic desbordó por la zona derecha del ataque estadounidense, envió un centro rasante para que Folarin Balogun defina con remate cruzado.

El equipo local siguió dominando y la tercera conquista llegó a través de Balogun (50’), que encontró un balón en ataque, se acomodó y definió con remate preciso al ángulo superior izquierdo.

En la complementaria, Paraguay intentó reaccionar con variantes, descontó con la definición de Mauricio Magalhaes a los 73’. El juego no varió en el resto de minutos y Paraguay sufrió un último golpe a los 97', con la definición de Giovanni Reyna para protagonizar una dura derrota. Ahora queda reponerse el próximo sábado 20 de junio, ante Turquía, a las 0:00, por la segunda fecha del Grupo D.

Ficha técnica:

4.- Estados Unidos: Matt Freese, Alex Freeman, Chris Richards y Tim Ream, Sergiño Dest (m.72, Ricardo Pepi), Weston McKennie, Tyler Adams, Antonee Robinson, Malik Tillman (m.82, Giovanni Reyna), Christian Pulisic (m.46, Sebastian Berhalter) y Folarin Balogun (m.72, Tim Weah).

Entrenador: Mauricio Pochettino

1.- Paraguay: Orlando Gill, Juan Cáceres (m.79, Ramón Sosa), Omar Alderete, Junior Alonso, Andrés Cubas, Damián Bobadilla (m.46, Mauricio), Gustavo Gómez, Diego Gómez (m.80: Alejandro Romero), Miguel Almirón (m.79, Gustavo Velázquez) y Julio Enciso y Antonio Sanabria (m.59, Alex Arce).

Entrenador: Gustavo Alfaro

Goles: 1-0, m.7: Damián Bobadilla (autogol). 2-0, m. 31: Folarin Balogun. 3-0, m. 45+5: Folarin Balogun. 3-1, m.73: Mauricio Magalhaes. 4-1, m.90+8: Giovanni Reyna.

Árbitro: Danny Makkelie (Países Bajos). Amonestó a Juan Cáceres, Miguel Almirón, Gustavo Gómez, Álex Arce, Junior Alonso, de Paraguay; y a Tyler Adams, de Estados Unidos.

Incidencias: partido correspondiente al Grupo D del Mundial 2026 disputado en el Estadio de Los Ángeles, con capacidad para 70.000 personas. Primer encuentro de una Copa del Mundo masculina jugado en suelo estadounidense. Se realizaron dos pausas de hidratación, una en cada tiempo.