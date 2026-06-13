Alfaro apunta a asumir errores y replantear cosas

Paraguay fue goleado el viernes ante Estados Unidos en el estreno mundialista. El seleccionador Gustavo Alfaro se refirió al golpe sufrido en el SoFi Stadium: “Tenemos que trabajar muy rápido. Es una cuestión de asumir las dificultades que tuvimos, de asumir los errores que tuvimos y tratar de replantearnos las cosas porque tenemos todavía dos partidos”.

El técnico reconoció que “Estados Unidos ganó el partido con absoluta justicia y claridad. Sabíamos que era un rival complejo, sabíamos que tenía coordinaciones desde iniciación de juego, amplitud, triangulaciones y ataques a las profundidades”.

En conferencia de prensa acotó que Estados Unidos “nos superó en el plano táctico, en el plano técnico y en el plano físico también. Hay un montón de detalles que tenemos que ajustar”.

Señaló que fue “una lástima el primero que fue un autogol. Ese momento en el partido estábamos bien. Fue el arranque del partido y el tercero llega cerca del cierre del primer tiempo”.

También lamentó que en el descuento del complemento “nos convierten el cuarto gol. Pero eso no quita de vista las dificultades que tuvimos para enfrentar a este rival y las cosas que debemos mejorar”.

El segundo encuentro de Paraguay será ante Turquía, el 20 de junio, a las 0:00.