14 jun. 2026
Selección Paraguaya

No hay tiempo para lamentaciones

El debut albirrojo no fue el deseado; a pesar de la caída, se analizan los errores para corregirlos. Paraguay podría realizar un par de cambios para enfrentar a la selección de Turquía, el próximo sábado.

Junio 14, 2026 08:28 a. m. • 
Por Redacción D10
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Fortaleza. La Selección Nacional, a pesar de la dura caída, muestra una unión fuerte del grupo.

Paraguay debe levantarse tras la dura caída ante Estados Unidos. La Copa del Mundo recién comienza, pero la Albirroja sabe que no tiene margen para quedarse mirando hacia atrás.

La contundente derrota por 4-1 frente a la anfitriona en el debut dejó heridas, preocupaciones y muchas lecciones por aprender, aunque también una certeza: los albirrojos se encuentran obligados a reaccionar de inmediato si quiere seguir soñando con la clasificación.

El conjunto dirigido por Gustavo Alfaro sufrió una noche complicada en el SoFi Stadium de Los Ángeles. El equipo norteamericano fue superior durante gran parte del encuentro y aprovechó cada error paraguayo para construir una victoria que lo coloca en una posición privilegiada dentro del Grupo D.

Pese al golpe recibido, dentro del plantel el mensaje es claro: No hay tiempo para lamentaciones como lo aseguran Omar Alderete y Junior Alonso. El Mundial no espera y el próximo compromiso ante Turquía (sábado 00:00) aparece en el horizonte como verdadera final.

Tanto el cuerpo técnico como los jugadores coincidieron en que el análisis debe ser rápido y enfocado en corregir los errores que quedaron expuestos durante el estreno en Los Ángeles.

Apunta a la recuperación. El cronograma oficial difundido por la Asociación Paraguaya de Fútbol indicó que el plantel entrenó este sábado (21:00 hora paraguaya) en el Spartan Soccer Complex de San José en una práctica abierta para la prensa durante los primeros 15 minutos. La movilización servirá para iniciar el proceso de recuperación física de los jugadores.

La estrategia logística de la Albirroja contempla permanecer de manera permanente en San José durante la fase de grupos. Desde allí, el equipo encabezado por Gustavo Alfaro viajará únicamente a Santa Clara, California, en donde disputará sus próximos compromisos oficiales, regresando posteriormente a San José para continuar con los entrenamientos y la concentración. El rendimiento mostrado en el debut generó preocupación, especialmente en el mediocampo, donde sufrió durante gran parte del encuentro. El propio Alfaro reconoció tras el partido que tuvieron varias dificultades.

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Redacción D10
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