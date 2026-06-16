16 jun. 2026
Selección Paraguaya

Alfaro alista cambios

La Albirroja se mueve pensando en el compromiso ante Turquía, que será el sábado 20, desde las 00:00, en Santa Clara.

Junio 16, 2026 07:06 a. m. • 
Por Redacción D10
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Opción arriba. El delantero Isidro Pitta tiene chance para el compromiso de la Albirroja frente a Turquía.

La Selección Paraguaya de Fútbol sigue con los entrenamientos en San José, California, Estados Unidos, apuntando al segundo compromiso en la Copa Mundial, que será el sábado 20 (00:00), contra su similar de Turquía.

El equipo guaraní viene de caer de manera estrepitosa frente al representativo local de los Estados Unidos, que venció en el juego de apertura por el marcador de 4-1.

Para el segundo juego, el estratega del elenco paraguayo, el argentino Gustavo Alfaro presentará posibles variantes, buscando un mejor funcionamiento y para conseguir un resultado positivo que lo mantenga en competencia.

En portería, Gastón Olveira es opción por Orlando Gill, mientras que en la defensa, Gustavo Velázquez está para suplir a Juan Cáceres y Alexandro Maidana puede ocupar la posición de Junior Alonso.

En el medio, Matías Galarza haría dupla en recuperación con Andrés Cubas, mientras que en ataque, Isidro Pitta le ganaría la pulseada a Antonio Sanabria, quedando como duda entre Diego Gómez y Mauricio Magalhães. Las siguientes sesiones serán decisivas.

Tras el traspié, el desconcierto y el silencio se instalaron entre los paraguayos, aunque sin apagar la ilusión de clasificación a la siguiente etapa. El sentimiento se prenderá nuevamente con un triunfo ante los turcos.

CIFRA. 5 partidos suma el delantero Isidro Pitta con la Selección Paraguaya Absoluta, desde su debut en el año 2024.

Copa del mundo Isidro Pitta Mundial FIFA 2026
Redacción D10
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