17 sept. 2025

Gustavo Gómez fiel a su estilo

Septiembre 17, 2025 09:59 p. m. • 
Por Redacción D10
Gol de Gustavo Gómez.jpg

Al estilo Guaraní, siempre fuerte de cabeza, así lo hizo Gustavo Gómez para cortar el cero en el partido a favor de Palmeiras sobre River Plate de la Argentina.

Foto: Captura de pantalla

El zaguero paraguayo capitán de Palmeiras, Gustavo Gómez abrió el marcador a favor de su equipo cuando corrían 5 minutos, ante River Plate en juego de los cuartos de final de la Conmebol Libertadores 2025.

El encuentro se disputa en el estadio Más Monumental en la ciudad de Buenos Aires, duelo de ida de los cuartos de final. La revancha se disputará en una semana en São Paulo.

Redacción D10