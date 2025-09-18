Gustavo Gómez fiel a su estilo

El zaguero paraguayo capitán de Palmeiras, Gustavo Gómez abrió el marcador a favor de su equipo cuando corrían 5 minutos, ante River Plate en juego de los cuartos de final de la Conmebol Libertadores 2025.

El encuentro se disputa en el estadio Más Monumental en la ciudad de Buenos Aires, duelo de ida de los cuartos de final. La revancha se disputará en una semana en São Paulo.