19 dic. 2025
Fútbol Internacional

Pep Guardiola: “No hay conversaciones para mi salida”

Pep Guardiola, técnico del Manchester City, zanjó este viernes los rumores sobre su posible salida del club el próximo verano y dijo que no hay conversaciones sobre ello.

Diciembre 19, 2025 11:21 a. m. • 
Por Redacción D10
G5VD_6iW0AAkjt9.jpg

Pep Guardiola renovó el año pasado su contrato con el City hasta el verano de 2027.

El futuro del técnico español ha estado puesto en duda por la prensa inglesa, que ha situado a Enzo Maresca, ahora en el Chelsea, como su posible sucesor en el cargo.

“Siempre me preguntan lo mismo y sabemos que tarde o temprano me iré del Manchester City. Me quedan 18 meses de contrato y estoy contento con la progresión del equipo. La misma pregunta llega todas las temporadas en algún momento. Lo que tenga que pasar, pasará”, dijo Guardiola este viernes en rueda de prensa.

“No hay conversaciones sobre ello. Fin del tema. No voy a estar aquí para siempre, pero lo que tenga que pasar, pasará. El club tiene que estar preparado para cuando ocurra, pero no es un tema sobre la mesa ahora mismo”, agregó.

Guardiola renovó el año pasado su contrato con el City hasta el verano de 2027 y ya confirmó hace meses que su plan es tomarse un descanso una vez que deje el club inglés, con el que lo ha ganado todo desde que llegó en 2016.

“Estoy aquí. Lo que pase en el futuro nadie lo sabe. Incluso si tuviera un contrato de diez años o de seis meses, el fútbol cambia mucho. Ahora en lo que pienso es en el partido contra el West Ham United y después en que me iré a jugar al golf con mi padre. Eso es todo”.

Pep Guardiola Manchester City
Redacción D10
Más contenido de esta sección
Marruecos
Fútbol Internacional
Marruecos gana la Copa Árabe
La selección de Marruecos venció este jueves por 3-2 a la de Jordania en la final de la Copa Árabe disputada en Catar, que se resolvió en la prórroga con un gol de Abderrazak Hamdallah, en un partido en el que el equipo jordano consiguió su mejor clasificación en la historia de la competición.
Diciembre 18, 2025 04:10 p. m.
 · 
Redacción D10
FBL-LIBERTADORES-FLAMENGO-CCORDOBA
Fútbol Internacional
José Florentín va al Independiente Rivadavia
José Florentín, que estaba en el interés de Olimpia, finalmente seguirá jugando en el fútbol argentino.
Diciembre 18, 2025 01:07 p. m.
 · 
Redacción D10
Junior Orlando Barreto_51575036.jpg
Fútbol Internacional
Junior Barreto confirma negociación con Colo Colo
El defensor del Olimpia, Junior Barreto, se encuentra negociando su traspaso al Colo Colod de Chile.
Diciembre 18, 2025 11:38 a. m.
 · 
Redacción D10
FBL-WC-2026-SAMERICA-QUALIFIERS-ARG-VEN
Fútbol Internacional
La Finalissima entre España y Argentina tiene fecha
La Finalissima que enfrentará a España, como campeona de Europa, y a Argentina, como campeona de América, se jugará finalmente el 27 de marzo en el estadio Lusail de Catar, que acogió la final del último Mundial 2022.
Diciembre 18, 2025 10:45 a. m.
 · 
Redacción D10
G8a8Cv7XcAAG7k7.jpeg
Fútbol Internacional
Más de 50 lesionados en disturbios en el estadio de Medellín tras final de Copa Colombia
Más de 50 personas resultaron lesionadas en unos disturbios ocurridos en el estadio Atanasio Girardot de Medellín al concluir anoche la final de la Copa Colombia, ganada por Atlético Nacional a su rival de patio, el Deportivo Independiente Medellín (DIM), confirmaron este jueves las autoridades.
Diciembre 18, 2025 10:14 a. m.
 · 
Redacción D10
G8aqaPkWMAAm-g-.jpeg
Fútbol Internacional
Mario Pineida, el quinto futbolista asesinado en Ecuador en 2025
El asesinato de Mario Pineida, futbolista del Barcelona ecuatoriano, es el último de una serie de atentados contra jugadores en Ecuador, país que atraviesa una crisis de violencia sin precedentes causada por bandas del crimen organizado, que también han expandido sus tentáculos hasta las apuestas deportivas.
Diciembre 18, 2025 09:40 a. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más