Junior Barreto confirma negociación con Colo Colo

En las últimas horas trascendió que el defensor del Olimpia, Junior Barreto, se encuentra en el interés de un grande del continente: Colo Colo de Chile. En la mañana de este jueves, en conversación con la prensa trasandina, Barreto confirmó las conversaciones entre su representante, Freddy Soto.

“Hoy justo me llamó mi representante y me comentó sobre lo de Colo Colo. Acá todos sabemos que Colo Colo es uno de los equipos más grandes de Chile y, si se da, estaré muy contento”, señaló Barreto a Radio ADN.

La misma emisora entrevistó a Soto, quien aseguró que “el jugador está con muchas ganas de ir” al club que ganó la Copa Libertadores en 1991. “Sería un paso importante en su carrera. Él está acostumbrado a clubes grandes: Olimpia es uno de los grandes de América y del mundo, y está habituado a jugar torneos internacionales”, precisó Soto.

Barreto no ha tenido su mejor año en la defensa de Olimpia, siendo bastante criticado por la hinchada, sobre todo, por las faltas cometidas dentro del área en la temporada que acabó.