Brasil jugará amistosos con Francia y Croacia

La selección brasileña se enfrentará a Francia el 26 de marzo, en Boston, y cinco días después a Croacia, en Orlando, en sendos amistosos de preparación para el Mundial de 2026, informó este viernes la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF).

Diciembre 19, 2025 02:39 p. m. 
Por Redacción D10
International soccer friendly - Brazil vs Senegal

Jugadores de Brasil celebran un gol ante Senegal.

Foto: ANDY RAIN/EFE

La ‘Canarinha’ se medirá al combinado liderado por Kylian Mbappé en el Gillete Stadium de Boston (Estados Unidos), donde se disputarán siete encuentros del próximo Mundial.

Si no hay lesiones de por medio, será una gran oportunidad para ver, cara a cara, a Vinícius Júnior y Mbappé, estrellas del Real Madrid.

Francia fue campeón de Rusia 2018 y finalista en Catar 2022, cuando perdió ante la Argentina de Lionel Messi.

El 31 de marzo, el cuadro dirigido por Carlo Ancelotti jugará con Croacia en el Camping World Stadium de Orlando, en Florida, donde hay una nutrida comunidad de brasileños.

Con un grupo experimentado encabezado por Luka Modric, exjugador del Real Madrid y ahora en las filas del AC Milan, Croacia fue finalista en el Mundial de Rusia y quedó tercera cuatro años después.

De hecho, Croacia fue el verdugo de Brasil en Catar, cuando el equipo entonces liderado por Neymar cayó en los penaltis en la ronda de cuartos de final.

El cuartel general de la pentacampeona del mundo para los dos amistosos contra Francia y Croacia será el ‘Complejo ESPN’ de Orlando, donde los jugadores se hospedarán y entrenarán.

“Serán dos partidos de altísimo nivel, contra dos selecciones de la primera línea del fútbol mundial”, afirmó en una nota Rodrigo Caetano, coordinador general de las selecciones brasileñas masculinas.

En el sorteo de la fase final del Mundial de 2026 efectuado el pasado 5 de diciembre, en Washington, Brasil quedó encuadrada en el Grupo C junto con Marruecos, Escocia y Haití.

La ‘Canarinha’ disputará en territorio estadounidense la primera fase del Mundial, que también tiene como sedes México y Canadá.

Debutará el 13 de junio frente a Marruecos, en Nueva Jersey, y luego se enfrentará a Haití el 19 de junio, en Filadelfia; y a Escocia, cinco días después, en Miami.

Redacción D10
AC Milan
Fútbol Internacional
El Milan-Como se jugará en Australia
El duelo de Serie A entre Milan y Como 1907 de febrero se disputará finalmente en la ciudad australiana de Perth ante la imposibilidad de jugarlo en el Estadio Giuseppe Meazza (San Siro), y será arbitrado por colegiados asiáticos.
Diciembre 18, 2025 06:09 p. m.
 · 
Redacción D10
Marruecos
Fútbol Internacional
Marruecos gana la Copa Árabe
La selección de Marruecos venció este jueves por 3-2 a la de Jordania en la final de la Copa Árabe disputada en Catar, que se resolvió en la prórroga con un gol de Abderrazak Hamdallah, en un partido en el que el equipo jordano consiguió su mejor clasificación en la historia de la competición.
Diciembre 18, 2025 04:10 p. m.
 · 
Redacción D10
FBL-LIBERTADORES-FLAMENGO-CCORDOBA
Fútbol Internacional
José Florentín va al Independiente Rivadavia
José Florentín, que estaba en el interés de Olimpia, finalmente seguirá jugando en el fútbol argentino.
Diciembre 18, 2025 01:07 p. m.
 · 
Redacción D10
Junior Orlando Barreto_51575036.jpg
Fútbol Internacional
Junior Barreto confirma negociación con Colo Colo
El defensor del Olimpia, Junior Barreto, se encuentra negociando su traspaso al Colo Colod de Chile.
Diciembre 18, 2025 11:38 a. m.
 · 
Redacción D10
FBL-WC-2026-SAMERICA-QUALIFIERS-ARG-VEN
Fútbol Internacional
La Finalissima entre España y Argentina tiene fecha
La Finalissima que enfrentará a España, como campeona de Europa, y a Argentina, como campeona de América, se jugará finalmente el 27 de marzo en el estadio Lusail de Catar, que acogió la final del último Mundial 2022.
Diciembre 18, 2025 10:45 a. m.
 · 
Redacción D10
G8a8Cv7XcAAG7k7.jpeg
Fútbol Internacional
Más de 50 lesionados en disturbios en el estadio de Medellín tras final de Copa Colombia
Más de 50 personas resultaron lesionadas en unos disturbios ocurridos en el estadio Atanasio Girardot de Medellín al concluir anoche la final de la Copa Colombia, ganada por Atlético Nacional a su rival de patio, el Deportivo Independiente Medellín (DIM), confirmaron este jueves las autoridades.
Diciembre 18, 2025 10:14 a. m.
 · 
Redacción D10
