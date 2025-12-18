18 dic. 2025
José Florentín va al Independiente Rivadavia

José Florentín, que estaba en el interés de Olimpia, finalmente seguirá jugando en el fútbol argentino.

Diciembre 18, 2025 01:07 p. m. • 
Por Redacción D10
FBL-LIBERTADORES-FLAMENGO-CCORDOBA

José Florentín tiene nuevo equipo.

Foto: AFP

El mediocampista paraguayo José Florentín, que por cuyo proceso judicial no pudo fichar por el Olimpia, tendrá continuidad en el fútbol argentino. El Independiente Rivadavia confirmó el concurso del paraguayo por dos temporadas.

El presidente de la institución, Daniel Vila, conversó este jueves con Fútbol a lo Grande por Radio Monumental y confirmó la incorporación del paraguayo.
“Esta mañana firmó, por dos temporadas más la opción de una tercera. Es un jugador muy importante, el año que viene tenemos que disputar cuatro torneos. José Florentín es un refuerzo muy importante. Le hicimos un seguimiento”, expresó Vila en la 1080 AM.

“Fue todo muy rápido. En cuestión de horas se decidió contratarlo”, agregó el directivo sobre las negociaciones con el paraguayo que tendrá como compañero a Alex Arce e Iván Villalba.

Redacción D10
