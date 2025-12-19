19 dic. 2025
Último adiós a Mario Pineida, jugador del Barcelona de Ecuador asesinado en Guayaquil

Un día después del asesinato del futbolista del Barcelona Sporting Club, Mario Pineida, en un ataque armado en la ciudad costera de Guayaquil, familiares, amigos y compañeros le dieron el último adiós en el velorio celebrado en el Parque de la Paz Aurora, en el cantón Daule.

Mario Pineida fue asesinado este jueves en Ecuador.

Este viernes se celebrará una misa en su honor, también en el Parque de la Paz Aurora, a las 15:00 hora local (20:00 GMT). Una hora después tendrá lugar la inhumación.

Durante la mañana, familiares y aficionados del Barcelona se acercaron a las inmediaciones de la morgue para despedirse del jugador y de su pareja, una mujer de 39 años de nacionalidad peruana que también falleció en el ataque.

“Mi hija no tenía enemigos, no se andaba escondiendo, no tenía amenazas”, declaró la madre de la pareja de Pineida, quien también pidió “justicia” y defendió que era una persona “muy noble”.

Hinchas del club, como Eduardo Santander, expresaron su “rabia, tristeza e impotencia” tras lo ocurrido y aseguraron que llevarían “la camiseta amarilla siempre”.

El Barcelona Sporting Club informó de que puso a disposición de la familia el estadio Monumental Banco Pichincha para acoger el velorio, aunque finalmente los allegados del jugador declinaron la propuesta y optaron por realizarlo en el parque.

Las redes sociales también se plagaron de mensajes en memoria del lateral izquierdo, e incluso otros equipos internacionales, como el Real Madrid, lamentaron la pérdida en X.

Pineida murió tras recibir múltiples impactos de bala en un ataque perpetrado a plena luz del día en un sector transitado de Guayaquil, la ciudad más poblada del país y uno de los principales focos de la ola de violencia criminal ligada al crimen organizado que atraviesa Ecuador.

La empresa municipal de Seguridad de Guayaquil y la Policía Nacional informaron este jueves de la detención de un presunto implicado en el ataque.

Conocido como ‘El Pitbull’, el futbolista de 33 años, dio sus primeros pasos profesionales en Independiente del Valle y desarrolló una trayectoria que incluyó etapas en el Fluminense de Brasil y en clubes ecuatorianos como El Nacional y Barcelona, equipo al que regresó en varias ocasiones.

El crimen se suma a una serie de ataques armados contra jugadores del fútbol profesional ecuatoriano registrados en lo que va de año. Entre ellos figura el asesinato, el 19 de septiembre, del mediocampista Jonathan ‘Speedy’ González, del club 22 de Julio, ocurrido en la provincia de Esmeraldas, en la frontera con Colombia, donde disputaba la segunda categoría.

Ecuador vive desde 2024 bajo un “conflicto armado interno” declarado por el presidente, Daniel Noboa, para intensificar la lucha contra las bandas criminales, a las que el Gobierno atribuye la escalada de violencia que registra el país en los últimos años.

