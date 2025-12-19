19 dic. 2025
Ángel Romero también quedaría libre

Pese a ser uno de los históricos del club, Ángel Romero no sería tenido en cuenta en el Timão para la temporada 2026.

Diciembre 19, 2025 11:51 a. m. • 
Por Redacción D10
ángel romero.jpg

Ángel Romero celebra un gol del Corinthians.

Foto: Prensa Cortinthians

El mercado de pases está muy activo y este viernes se conoció una novedad que proviene de Brasil. Es que el paraguayo Ángel Romero no estaría en los planes del Corinthians para la próxima temporada.

Según publica Globo Esporte de Brasil, el Timão buscaría una reducción salarial importante y el ex Cerro Porteño, pese a ser un histórico del club, no está en los planes atendiendo a que perdió espacio y su salario es uno de los más altos del equipo.

El contrato del Melli termina al final de la temporada y tras el mismo quedaría libre, situación similar a la que tuvo su hermano en el Inter de Porto Alegre.

Óscar Romero estaba en el interés de Cerro Porteño, pero habrá que ver si se concreta su incorporación o esta situación con su hermano cambia el destino de los futbolistas de 33 años.

Redacción D10
