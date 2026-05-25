Isidro Pitta marca en la goleada de Bragantino

Bragantino goleó 3-0 a Vasco da Gama en el juego que cerró la fecha 17 del campeonato brasileño.

El delantero paraguayo Isidro Pitta marcó uno de los tantos de Bragantino, más precisamente el segundo, en lo que fue una noche tensa en el estadio de Vasco de Gama.

El público local abucheó al entrenador Renato Gaúcho que en la semana también fue goleado por Olimpia con juveniles y suplentes, pensando en este partido al cual alineó a sus titulares que también fueron goleados.

En lo que respecta a Pitta, es el octavo gol de la temporada, siendo de esta manera el máximo anotador de su equipo estando en la consideración de Gustavo Alfaro para el Mundial.