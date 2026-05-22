Alderete cree que hinchas del Sunderland “merecen” clasificación

El defensor paraguayo Omar Alderete tiró toda la carne al asador antes de la última y decisiva fecha de la Premier League, donde su equipo, el Sunderland, se juega la vida contra el Chelsea este domingo, en un mano a mano para la clasificación a copas europeas. Con una fe ciega, el defensor de la Albirroja aseguró que la hinchada de los Black Cats se merece un lugar en las copas internacionales más que nadie.

En una charla con Premier League Productions, el zaguero compatriota confesó que en las prácticas se habló muchísimo de la calculadora y de los números que necesitan, pero dejó en claro que la prioridad absoluta es hacer su parte. “En la semana estuvimos sacando cuentas en los entrenamientos, pero de nada sirve si no ganamos nosotros. Logrando los tres puntos, yo creo que entramos a Europa de cabeza”, tiró Alderete con total confianza.

“Hacer esto en una sola temporada (en primera división) no es para cualquiera (clasificar a Europa League o Conference). Es el premio al esfuerzo y, sinceramente, creo que nos daba el cuero para estar más arriba todavía”, se animó a señalar el central de la Selección Paraguaya.

Sunderland recibe a Chelsea a las 12:00 el domingo. El equipo de Alderete tiene 51 puntos, mientras los Blues tienen 53.