Gustavo Gómez alcanzó su 400° juego con la camiseta de Palmeiras

Gustavo Gómez, jugador de 32 años, fijó otro número para la historia en el Palmeiras de Brasil. Completó 400 partidos con la camiseta del Palmeiras, luego de que disputara este fin de semana el clásico paulista contra el Corinthians

El defensor se une a un selecto grupo de atletas recientes que alcanzaron tanto tiempo en el club. El último jugador de campo en lograrlo fue Dudu, en 2022.

Gómez es actualmente el tercer defensor con más partidos en el club, solo por detrás de Valdemar Carabina (593) y Luís Pereira (576), además de ocupar la 19.ª posición en el ranking general de partidos.