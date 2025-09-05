Gustavo Alfaro: “La noche tiene que ser interminable”

La Selección Paraguaya volvió a la Copa del Mundo y un gran artífice es el entrenador argentino Gustavo Alfaro que dio su tradicional conferencia de prensa.

El adiestrador fue consultado sobre cómo deberían ser los festejos en el país tras alcanzar el soñado objetivo. “La noche tiene que ser interminable. Como decía el Bambino Veira, hay poner un toldo a la noche para que esto no acabe”, tiró entre risas.

Yendo un poco más al aspecto serio, el cazador de utopías imposibles ya piensa en grande en la Copa del Mundo. “Tenemos que competir con amistosos de nivel, voy a solicitar a la APF que nos podamos medir a equipos europeos, si bien las Eliminatorias tienen este tipo de rivales, hay que llegar 100% a la Copa del Mundo para competir, porque a eso apuntamos”, explicó.

También dio a conocer que necesitará del protagonismo de sus dirigidos en sus respectivos clubes, porque al Mundial será de los que estén aptos. “Quiero que cada uno tenga minutos en sus clubes, compitan al alto nivel. Porque en una Copa del Mundo tienen que estar los mejores”, manifestó.