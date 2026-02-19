La Albirroja femenina Sub 20 se repone con victoria ante Venezuela

La Selección paraguaya femenina Sub 20 se impuso a Venezuela 2-0, en la fecha 2 del hexagonal final del Sudamericano, que califica a cuatro selecciones al Mundial de Polonia 2026.

La Albirroja se recuperó de la derrota en el inicio con Brasil 1-3 y se impuso con goles de Nayeli Torres y Daiana Benítez de penal.

En la ronda 3, el domingo 22 los juegos son: Venezuela vs. Ecuador (18:00, CarFem), Brasil vs. Argentina (20:00, Villa Elisa) y Paraguay vs. Ecuador (22:00 CarFem).

Fecha 4, el miércoles 25: Ecuador vs. Brasil (18:00, CarFem), Venezuela vs. Colombia (20:00, Villa Elisa) y Paraguay vs. Argentina (22:00, Carfem).

En la quinta y última fecha, en horario y escenarios a definir de acuerdo con la importancia de juegos: Colombia vs. Argentina, Brasil vs. Venezuela y Paraguay vs. Ecuador.