La Albirroja cae ante Brasil en el hexagonal final

La Selección paraguaya femenina Sub 20 cedió ante Brasil por 3-1 en el arranque del hexagonal final del Sudamericano de la categoría que se juega en el país.

La Albirroja tropezó ante la Canarinha, en compromiso disputado en el CarFem con anotaciones de Nogueira, Gisele y Ribeiro. Para Paraguay descontó Alyson Bareiro.

MÁS DUELOS. En la fecha 2, el jueves 19, Paraguay mide a Venezuela (18:00, CarFem), Colombia enfrenta a Brasil (20:00, Villa Elisa) y Argentina choca con Ecuador (CarFem, 22:00).

En la ronda 3, el domingo 22 los juegos son: Venezuela vs. Ecuador (18:00, CarFem), Brasil vs. Argentina (20:00, Villa Elisa) y Paraguay vs. Ecuador (22:00 CarFem).

Fecha 4, el miércoles 25: Ecuador vs. Brasil (18:00, CarFem), Venezuela vs. Colombia (20:00, Villa Elisa) y Paraguay vs. Argentina (22:00, Carfem).

En la quinta y última fecha, en horario y escenarios a definir de acuerdo con la importancia de juegos: Colombia vs. Argentina, Brasil vs. Venezuela y Paraguay vs. Ecuador.

La competencia califica a las primeras cuatro selecciones para disputar la Copa Mundial Juvenil que se jugará en Polonia en el mes de septiembre de este año.