16 feb. 2026
Selección Paraguaya

La Albirroja cae ante Brasil en el hexagonal final

El seleccionado femenino Sub 20 tropezó en el inicio de la ronda que califica a cuatro equipos al Mundial de Polonia.

Febrero 16, 2026 07:57 p. m. • 
Por Redacción D10
Paraguay sub 20 femenino

Paraguay no pudo ante Brasil y perdió en el Sudamericano.

Gentileza.

La Selección paraguaya femenina Sub 20 cedió ante Brasil por 3-1 en el arranque del hexagonal final del Sudamericano de la categoría que se juega en el país.

La Albirroja tropezó ante la Canarinha, en compromiso disputado en el CarFem con anotaciones de Nogueira, Gisele y Ribeiro. Para Paraguay descontó Alyson Bareiro.

MÁS DUELOS. En la fecha 2, el jueves 19, Paraguay mide a Venezuela (18:00, CarFem), Colombia enfrenta a Brasil (20:00, Villa Elisa) y Argentina choca con Ecuador (CarFem, 22:00).

En la ronda 3, el domingo 22 los juegos son: Venezuela vs. Ecuador (18:00, CarFem), Brasil vs. Argentina (20:00, Villa Elisa) y Paraguay vs. Ecuador (22:00 CarFem).

Fecha 4, el miércoles 25: Ecuador vs. Brasil (18:00, CarFem), Venezuela vs. Colombia (20:00, Villa Elisa) y Paraguay vs. Argentina (22:00, Carfem).

En la quinta y última fecha, en horario y escenarios a definir de acuerdo con la importancia de juegos: Colombia vs. Argentina, Brasil vs. Venezuela y Paraguay vs. Ecuador.

La competencia califica a las primeras cuatro selecciones para disputar la Copa Mundial Juvenil que se jugará en Polonia en el mes de septiembre de este año.

Fútbol Femenino Sudamericano Femenino Sub 20 Albirroja
Redacción D10
Más contenido de esta sección
alaana.jpg
Selección Paraguaya
Justo Villar: “Se formó un grupo muy fuerte”
El director deportivo de la Selección Paraguaya destacó la fortaleza y unidad del plantel de cara al Mundial.
Febrero 11, 2026 12:25 p. m.
gdfg.jpg
Selección Paraguaya
“Gastón Olveira me parece un muy buen arquero”
Justo Villar, director deportivo de la Albirroja, habló maravillas de Gastón Olveira, arquero de Olimpia, y dejó en claro que la Selección “no le cierra las puertas” a nadie.
Febrero 11, 2026 12:10 p. m.
Julio Enciso Miguel Almirón
Selección Paraguaya
Ya hay estadio y horario para el amistoso ante Marruecos
La Albirroja anunció los detalles del amistoso que animará ante Marruecos a finales de marzo.
Febrero 11, 2026 11:49 a. m.
HA2CAYzacAAQsb6.jpeg
Selección Paraguaya
Así juega Maurício, el posible gran refuerzo de la Albirroja para el Mundial
VIDEO. Maurício Magalhães está habilitado para ser llamado a la Albirroja. Así juega el futbolista del Palmeiras.
Febrero 11, 2026 10:01 a. m.
 · 
Redacción D10
GzPcEM9XwAAxpJU.jpeg
Selección Paraguaya
Maurício, refuerzo de la Selección Paraguaya
El brasileño, jugador del Palmeiras, se nacionalizó y está a disposición de la Selección Paraguaya.
Febrero 11, 2026 07:26 a. m.
 · 
Redacción D10
albirroja_62780928.jpg
Selección Paraguaya
Un ensayo de primer nivel será ante Marruecos en Francia
La APF cerró acuerdos para los amistosos de la absoluta a disputarse el 27 de marzo ante Grecia y el 31 frente a Marruecos. De los dos rivales, el más fuerte es indudablemente la escuadra africana, incluso está en la octava posición del ranking FIFA, solamente por debajo de España, Argentina, Francia, Inglaterra, Brasil, Portugal y Países Bajos.
Febrero 09, 2026 02:49 p. m.
 · 
Arturo Rubin
Carga Más